Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa ao lado do pai, Elias

Gracyanne Barbosa, 43 anos, voltou às redes sociais na quinta-feira (12) para falar sobre a morte do pai, Elias Barbosa, aos 72 anos. Em um desabafo publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora agradeceu as mensagens de carinho que vem recebendo durante os dias que esteve afastada.

Ainda durante o seu desabafo, a ex-mulher de Belo também refletiu sobre o período em que ficou distante do familiar. Ela revelou que havia perdoado o pai pouco antes da morte e lamentou não ter retomado a relação mais cedo.

Não é segredo aqui para ninguém que eu estive com meu pai há pouco tempo, o perdoei há pouquíssimo tempo e poderia ter sido antes, né? Poderia ter ficado mais tempo com ele. Gracyanne Barbosa, atriz e apresentadora.

A influenciadora explicou que precisou de maturidade para enfrentar a situação e contou que recebeu incentivo de Gabriel Cardoso, seu ex-namorado, para dar o primeiro passo na reconciliação.“Eu ainda tive o incentivo e a ajuda do Gabriel, porque eu também estava resistente”, revelou.

Gracyanne faz apelo após morte do pai

Durante o relato , Gracyanne aproveitou a própria experiência para aconselhar os seguidores a não deixarem desentendimentos e o orgulho impedirem a convivência com pessoas queridas.

“O recado que eu quero deixar para vocês, gente, é: não deixem o tempo passar! Aproveitem para estar com as pessoas que vocês amam, aproveitem para abraçar, para dizer 'eu te amo', para estar junto, porque, quando você menos espera, foi, a vida passa”, declarou.

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Ainda bastante emocionada, a musa fitness também falou sobre como a rotina de trabalho pode fazer com que momentos importantes acabem ficando em segundo plano. Ela aconselhou quem está afastado de algum familiar a tentar uma reaproximação, lembrando que todos estão sujeitos a erros.

“Se você estiver aí sem falar com alguém da sua família, com alguém que você ama, engula esse orgulho e entenda que todo mundo erra. A gente não tá aqui para julgar. E perdoe, e fale 'eu te amo', e abrace, e aproveite o momento, porque ele acaba”, acrescentou.

Em entrevista à coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles, Gracyanne deu mais detalhes de como Gabriel Cardoso ajudou no processo de reaproximação.

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Elias Barbosa

Segundo a influenciadora, o então namorado a incentivou a refletir sobre a possibilidade de não ter outra oportunidade de resolver as diferenças com Elias.

O relacionamento de Gracyanne e Gabriel chegou ao fim em outubro. Apesar da separação, ela reconheceu a importância do apoio recebido naquele período.

Gracyanne e o pai haviam se reconciliado em agosto

A reaproximação entre Gracyanne e Elias foi compartilhada publicamente no Dia dos Pais, em agosto deste ano. Na ocasião, a influenciadora publicou uma foto ao lado dele e descreveu o reencontro como um momento de amor, cura e paz.

“Hoje foi um dia de amor, de reconciliação, de cura e, principalmente, de paz no coração. Eu acredito muito que Deus transforma aquilo que entregamos nas mãos Dele. Te amo, pai. Feliz Dia dos Pais”, escreveu na ocasião.

Elias morreu na segunda-feira (9), aos 72 anos, em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. O falecimento ocorreu em decorrência de metástase, após o pai enfrentar um câncer de próstata.



