Reprodução/Instagram/@claudiaguimaraes Claudia Guimarães ex de Bruno Avelar

A disputa que envolve a herança do empresário Bruno Avelar ganhou novos desdobramentos nesta semana. A ex-mulher do empresário, Cláudia Guimarães, com quem ele foi casado por 17 anos e teve dois filhos, Kevine e Kain, publicou vários textos nas redes sociais para rebater declarações sobre os bastidores da separação.

Em uma publicação compartilhada em seu perfil, Cláudia disse que decidiu falar sobre o assunto após enfrentar diversos ataques e acusações de alienação parental na internet. Ela contou como foi o fim do casamento de 17 anos. Bruno voltou ao Brasil, enquanto ela organizou a mudança da família e retornou ao país em 21 de janeiro de 2025.

Pouco tempo depois, em 30 de abril de 2025, Bruno e Cláudia assinaram um acordo extrajudicial de divórcio em caráter sigiloso. Na ocasião, ela aceitou os termos para evitar desgaste para os filhos, mas hoje considera que a decisão foi prejudicial a si mesma.





"Para ter paz e conseguir seguir a minha vida, acabei tomando algumas decisões em um momento em que estava extremamente vulnerável. E hoje reconheço que acabei sendo muito prejudicada. Mas, naquele momento, decidi seguir", pontuou.

Ela também afirmou que, em comum acordo, decidiu adiar o anúncio de divórcio para as crianças, a fim de poupá-las de qualquer pressão, principalmente com a mudança de país. Os meninos foram informados no final de outubro de 2025.

Segundo a influenciadora, Bruno já estava em uma relação com Lívia, com quem casou em agosto de 2026. No entanto, o acidente que o vitimou ocorreu 49 dias depois da formalização da união.

Reprodução/Instagram/@claudiaguimaraes.ofc Cláudia Guimarães ex de Bruno Avelar





"Uma coisa é um adulto decidir seguir a própria vida. Outra é uma criança descobrir que estava vivendo uma realidade diferente daquela que acreditava conhecer", disse.

Claudia afirmou que chegou a ser acusada de tentar colocar os filhos contra o pai, no entanto, isso não procede.

Nota dos advogados

Os advogados de Cláudia cita a publicação de uma influenciadora que teria recebido de Lívia um presente que pertencia a Bruno. Os representantes da ex-mulher, afirma que tudo isso precisa ser apurado por envolver um possível bem do espólio, antes da repartição.

"O episódio confirma as ações e movimentos feitos pela parte sobre disposição de bens integrantes do espólio antes da conclusão do inventário, situação que merece apuração e pode afetar os direitos dos herdeiros, inclusive Kevin e Kai", diz o comunicado do advogado Leonardo Marcondes Madureira.

Tragédia

Reprodução/Instagram/@brunoavelar Empresário Bruno Avelar

O empresário Bruno Avelar morreu em setembro, no mesmo acidente que vitimou Rick Sollo, dupla com Renner.

o videomnaker Paulo Soares e os pilotos e copilotos Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e Leopoldo Barros Teixeira, respectivamente.

A aeronave tinha decolado de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim (SC) e foi localizada pelas equipes de resgate no dia seguinte, em 22 de setembro de 2026, em uma área de difícil acesso.