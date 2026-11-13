Reprodução/Instagram Glória Pires disponibiliza mansões para aluguel.

Glória Pires, de 63 anos, decidiu disponibilizar duas de suas propriedades para o mercado de aluguéis de luxo. Os imóveis, que ficam à beira-mar, possuem diárias que podem chegar a R$ 16 mil.

As propriedades ficam localizadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Os dois destinos são populares entre turistas que buscam luxo, privacidade e contato com a natureza.



Como é a mansão em Angra dos Reis?

Ao lado do marido, Orlando Morais, Glória Pires mantém uma casa de veraneio com cerca de 4 mil metros quadrados em Angra dos Reis. A mansão reúne piscina, sauna, sete suítes amplas, todas equipadas com camas tamanho king e ar-condicionado.

O projeto arquitetônico prioriza o uso de concreto aparente e fechamentos em vidro, integrando os espaços internos à paisagem natural do entorno. A área social conta com sala climatizada com adega e telescópio, além de uma cozinha gourmet com churrasqueira.

Um dos destaques da mansão é o heliponto privativo, utilizado pela família e por convidados, o que possibilita chegadas ao local de tirar o fôlego, além da fuga do trânsito dos grandes centros urbanos.

Como é a mansão de São Miguel dos Milagres?

A segunda casa de veraneio da família da atriz segue uma proposta diferente da primeira. O projeto do imóvel, localizado em São Miguel dos Milagres e assinado pelo arquiteto Rodrigo Fagá, combina rusticidade e sofisticação.

A casa conta com dez suítes e fica a poucos metros da praia. Entre os destaques estão a piscina de frente para o mar, o deck com espreguiçadeiras, lounge e um rooftop com vista panorâmica para a orla.

Quanto custa alugar as mansões de Glória Pires?

Todo o luxo e exclusividade oferecidos pelos imóveis de Glória Pires têm um valor que, para muitos, pode parecer salgado. A diária da casa em Alagoas pode chegar a R$ 16 mil, enquanto a propriedade em Angra gira em torno de R$ 6 mil por noite.

Em datas comemorativas, como réveillon e feriados prolongados, os valores aumentam e os pacotes podem ultrapassar os preços inicialmente anunciados.

A decisão de alugar os imóveis acontece em meio a uma mudança na vida da atriz. Glória Pires se prepara para deixar o Rio de Janeiro e iniciar um novo ciclo em Goiânia, onde mantém uma fazenda e outros investimentos no agronegócio.