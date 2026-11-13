Reprodução/Instagram/@rafakalimann Apresentadora Rafa Kalimann

A batalha na Justiça entre a BRF, dona da Perdigão, e Rafa Kalimann ganhou novos desdobramentos. Após ter a vitória reconhecida, a empresa está se organizando para receber a indenização determinada pelo Judiciário.

Vale ressaltar que a Justiça condenou Kalimann e a Ícone Talents ao pagamento de uma multa de R$ 190 mil por quebra de contrato. A influenciadora chegou a apresentar novos recursos para tentar reverter a decisão, mas não teve sucesso.

Em 28 de outubro, a BRF se manifestou no processo, apontando que a existência do crédito e o valor a ser pago já estavam definidos. A empresa concluiu que a famosa e a agência não podem apresentar novos recursos para questionar a condenação.





A empresa, então, pediu que os valores depositados como garantia no início da ação fossem liberados, ou seja, transferidos para ela, para que a condenação fosse definitivamente cumprida, segundo informações da jornalista Fábia Oliveira.

A BRF enfatizou que foram bloqueados aproximadamente R$ 241 mil das contas da Ícone Talents e que Rafa depositou R$ 335 mil como garantia.

A empresa também informou que o valor atualizado da dívida é de R$ 320.299,58, quantia que deverá ser paga. No entanto, há uma divergência sobre como Rafaella e a agência vão dividir esse montante.

O iG entrou em contato com as assessorias de Rafa Kalimann e da BRF. A matéria será atualizada assim que obtivermos resposta.

Entenda

A disputa teve origem em um contrato publicitário firmado entre Rafa Kalimann e a Perdigão. O acordo previa exclusividade no setor alimentício por determinado período. No entanto, durante a vigência dessa cláusula, Rafa participou de uma campanha publicitária da Seara, marca concorrente, durante o Carnaval.

Reprodução/TV Brasil Apresentadora Rafa Kalimann

Diante disso, a BRF acionou a Justiça por quebra de contrato e pediu uma indenização de R$ 418 mil. A Justiça reconheceu o descumprimento do acordo e fixou a multa em R$ 190 mil.

Rafa e a agência tentaram reverter a decisão, mas não tiveram sucesso. Agora, a BRF busca receber o valor atualizado da condenação.



Quem é Rafa Kalimann?

É uma influenciadora, atriz e apresentadora com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram. Tornou-se conhecida depois de participar do BBB 20, estreando na modalidade Camarote da edição.

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann como atriz

Logo depois, foi contratada pela Globo e apresentou projetos como 'Casa Kalimann'. Fez também a novela Família é Tudo e a série Resga Hits.