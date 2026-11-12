A luta de Rafael Ilha contra a dependência química ganhou um novo desdobramento em um relato exibido na série documental "A Clínica", da Globoplay. O cantor e ex-integrante do grupo Polegar falou sobre uma pegadinha envolvendo Sérgio Mallandro que quase terminou em agressão e prejudicou bastante seu processo de recuperação.
Na ocasião, Rafael estava havia cerca de três meses sem consumir qualquer tipo de droga. A brincadeira consistia em simular o uso de cocaína na frente do cantor, sem que ele soubesse que se tratava de uma pegadinha.
No depoimento, Rafael contou que estava no camarim quando um homem entrou e perguntou se poderia usar a droga no local. Logo depois, colocou o conteúdo sobre a mesa e simulou que iria consumi-lo.
"Estou lá no camarim, entrou um ator, produtor, sei lá, e pergunta se pode usar drogas ali. Eu falei que não. O cara pega e joga um pó branco em cima da mesa e simula que vai usar... Peguei o cara e dei três socos na cara dele. Na hora entra a produção e fala: 'para, é pegadinha'. Na hora que ele falou 'é pegadinha', eu dei mais três e machuquei bastante o cara", pontuou.
A situação causou uma forte revolta em Rafael, que não sabia que foi vítima de uma pegadinha. Para o cantor, a situação passou dos limites por envolver um tema tão delicado para sua saúde e vida.
"Eu saio desse programa, no outro dia eu recaio", disse.
Mãe de Rafael Ilha
Sylvia Vieira, mãe de Rafael, disse que o filho estava há três meses sem usar drogas quando passou pela brincadeira. No entanto, aproximadamente uma semana depois, o artista voltou a consumir substâncias químicas.
"Ele ficou três meses sóbrio. Aí veio aquele programa do Sérgio Mallandro, que fez a pegadinha da cocaína com o Rafa. Depois de uma semana, Rafael recaiu de novo e ficou mal. Não perdoo esse homem até hoje", desabafou.
Para a mãe do ex-Polegar, o episódio foi grave, pois aconteceu justamente quando o filho estava tentando se recuperar da dependência química.
Sônia Abrão comenta sobre situação
Ainda no documentário, Sônia Abrão falou da polêmica e disse que a atitude de Sergio Malandro foi irresponsável.
"Foi um trauma pro Serginho também, que não fez isso, vamos dizer, por maldade, foi por irresponsabilidade mesmo, por falta de noção do que é a dependência química, entendeu?", disse.
Quando aconteceu?
A polêmica ocorreu em agosto de 2000, no programa Festa do Mallandro, da TV Gazeta. Na época, a produção colocou açúcar no camarim do famoso para simular cocaína e ver sua reação.