Reprodução/Instagram Pedro Scooby reforça rumores de affair entre Chumbinho e Paolla Oliveira.

Pedro Scooby reforçou os rumores de um suposto romance entre Paolla Oliveira e o surfista João Chianca, conhecido como Chumbinho, que começaram a rolar em outubro. A declaração ocorreu durante uma transmissão ao vivo nesta terça-feira (10).





Durante a live, realizada no canal da Twich do influenciador Brino, o atleta explicava que sua dupla de competições no surfe é o também ex-BBB Lucas Chumbo, não o irmão Chumbinho, que está sendo apontado como novo affair da atriz. "Esse é o que está pegando a Paolla Oliveira?", questionou um internauta.

Ao ler a mensagem em voz alta, Scooby caiu na risada e disparou:"Esse daí é o João Chumbinho, irmão do Lucas. Minha dupla é o Lucas Chumbo, que é casado e tem dois filhos. Ele não tá pegando a Paolla Oliveira. A história é com o irmão dele".

A declaração bastou para inflamar ainda mais os boatos de um suposto romance entre Paolla Oliveira e João Chianca. Os boatos sobre um possível relacionamento entre a atriz e o atleta ganharam força no final de outubro, quando internautas notaram interações entre eles nas redes sociais e após os pais do jovem comparecerem à coroação de Paolla como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.

"Sempre linda, de qualquer jeito! Eu que te mostrei para meu filhote", escreveu a mãe de João, Michele Cabral de Azeredo, em uma publicação sobre a coroação. Pouco tempo depois, ela apagou o comentário. Na ocasião, Michelle ainda posou com o marido, Gustavo Chumbão Chianca, pai de João e Lucas, no evento realizado no dia 17 de outubro, na quadra da agremiação.





Paolla Oliveira se pronuncia sobre boatos de romance com surfista

Paolla Oliveira resolveu se pronunciar sobre o suposto romance entre ela e João Chianca. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a beldade garantiu que não está namorando ninguém. "Estou solteira. Solteira, estou viva, não é bom isso?", disse.

A atriz explicou que prefere deixar sua vida privada longe dos holofotes, mesmo sabendo da curiosidade do público sobre o assunto. "Eu não falo muito da minha intimidade. As pessoas sabem disso, apesar de um relacionamento ter aparecido um pouco mais. Acho que esse é um direito que eu tenho, de manter a minha intimidade", pontuou.

Bem-humorada, ela também riu de quem tenta adivinhar quais são seus relacionamentos amorosos apenas com base em curtidas e comentários nas redes sociais. "Se vocês forem arrumar relacionamento para mim por interação de internet, vocês não vão ter pique, não", disparou a rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, completando em seguida: "Mas está tudo certo, amor, estou aproveitando a vida".

Quem é João Chianca?

João Chianca é natural de Saquarema, cidade localizada no litoral do Rio de Janeiro e conhecida como a capital do surfe no Brasil. O atleta vem de uma família com tradição no esporte: seu pai é Gustavo Chumbão, que competiu nas ondas gigantes, e seu irmão mais novo, o surfista Lucas Chumbo, também ficou conhecido nacionalmente por participar do "BBB 20".

No esporte, Chumbinho optou por surfar ondas menores e competir no circuito tradicional. Atualmente, ele ocupa a 21ª posição no ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL).





João fez sua estreia no surfe profissional em 2022 e conquistou destaque devido ao bom desempenho na temporada de 2023, quando alcançou a primeira vitória no circuito mundial, conquistando a quarta colocação do campeonato. Já em 2024, ele representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris ao lado de Filipe Toledo e Gabriel Medina, que levou a medalha de bronze na disputa.

Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, Chumbinho costuma compartilhar detalhes de sua rotina de treinos em mar aberto e registros de suas viagens por países como El Salvador, México e África do Sul.