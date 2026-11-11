Reprodução/Instagram Virginia posa de biquíni e detalhe inusitado relembra viagem com Vini Jr..

Virginia Fonseca, de 27 anos, posou de biquíni na terça-feira (10) e exibiu toda a sua boa forma em uma foto publicada nas redes sociais. No entanto, um detalhe do look escolhido pela influenciadora para renovar o bronzeado chamou a atenção: um boné adquirido durante uma viagem com o ex-namorado, Vini Jr..

Na foto, Virginia aparece vestindo apenas um biquíni preto fininho, e a peça, comprada durante viagem do ex-casal à Jamaica , em julho deste ano. O boné cinza possui o nome e a bandeira do país bordados na parte frontal.

A viagem do jogador e da influenciadora ocorreu pouco depois de eles assumirem a volta do relacionamento após dois meses separados. Na ocasião, eles ficaram hospedados em um resort luxuoso, localizado em Montego Bay, segunda maior cidade do país, famosa por suas praias de águas cristalinas e areia clara.

Reprodução/Instagram Vini Jr. compartilha registros de viagem com Virginia na Jamaica.

Durante a viagem, os famosos chegaram a comparecer ao aniversário de 80 anos de Rita Marley, viúva de Bob Marley, considerada a "Rainha do Raggae". O evento luxuoso contou com decoração de flores, convidados vestidos em trajes confeccionados em tons de roxo, além de shows dos integrantes da família Marley, como YG Marley, intérprete do hit "Praise Jah in The Moonlight" e filho de Lauryn Hill e Rohan Marley.

Virginia e Vini Jr. anunciaram o início do relacionamento em outubro de 2025, meses após a loira anunciar o fim do casamento com Zé Felipe. Após sete meses de namoro, Vini Jr. e Virginia romperam pela primeira vez em maio de 2026, pouco antes do início da Copa do Mundo, na qual Vini Jr. atuou como atacante pela Seleção Brasileira.

Em junho, em meio ao Mundial, eles passaram a dar indícios de uma reaproximação, até que a informação foi confirmada por Virgínia por meio de seu perfil no Instagram. O fim definitivo da relação foi confirmado no dia 11 de outubro.

Romance com piloto

O uso do boné, comprado durante a viagem com o ex-namorado, ocorre em meio a boatos de um novo amor. Segundo informações do Portal Leo Dias, Virginia foi flagrada aos beijos com o piloto da Stock Car, César Ramos, de 37 anos. A ficada teria ocorrido neste domingo (8), durante uma after party do GP de São Paulo.

Reprodução/Instagram Conheça César Ramos, apontado como novo affair de Virginia Fonseca,

Na ocasião, os dois passaram cerca de 15 minutos juntos em um lugar reservado. O espaço fica separado dos demais convidados pelos seguranças da loira. Uma testemunha afirmou que eles "ficaram dançando juntos e se beijaram".

Procurada pelo iG, a assessoria de Virginia afirmou, por meio de nota, que não irá mais se pronunciar sobre o assunto: "Para evitarmos a proliferação de notícias infundadas sobre a vida pessoal de Virgínia Fonseca, não comentaremos mais sobre as frequentes especulações e suposições".

Vale destacar que, após acompanhar o evento que marcou a reta final da etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial, Virginia também teve seu nome ligado ao ao piloto argentino Franco Colapinto, de 23 anos.