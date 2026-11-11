Reprodução/Instagram Conheça César Ramos, apontado como novo affair de Virginia Fonseca,

Após rumores de um affair entre Virginia Fonseca e o piloto da Stock Car, César Ramos, ganharem força nas redes sociais, a informação foi confirmada pela sócia da influenciadora, Samara Pink. Na tarde desta quarta-feira (11), durante uma transmissão ao vivo, a amiga da famosa deixou escapar que Virginia e César trocaram beijos durante uma after party do GP de São Paulo.

Durante a live da empresa da influenciadora, WePink, enquanto ofereciam perfumes aos espectadores, Virginia e seus sócios, Samara e Thiago Stabile, começaram a brincar sobre notas olfativas que lembram pneus, fazendo referência à profissão de César Ramos.

Bem-humorada, Samara disparou:"Eita, que vem aí o cheirinho de pneu!". Em resposta, Virginia entrou na brincadeira: "Eu gosto de cheiro de pneu desde sempre", arrancando risos das pessoas presentes no estúdio.

Na sequência, Samara contou que enviou uma mensagem questionando Virginia sobre a veracidade dos boatos sobre a suposta ficada entre ela e o piloto."Eu mandei para ela: 'A fofoca é real?'", disse. Segundo a sócia, Virginia teria respondido que os boatos são verdadeiros.

Em resposta à exposição da relação, Virginia chegou a soltar um grito de surpresa e, em seguida, tentou calar a boca da amiga com as mãos.

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca

Vale destacar que os boatos de um affair entre Virginia e César Ramos começaram a ganhar força nesta terça-feira (10). A ficada entre eles teria ocorrido na festa que sucedeu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no domingo (8). De acordo com o Portal Leo Dias, os dois passaram cerca de 15 minutos juntos em um lugar reservado. O espaço fica separado dos demais convidados pelos seguranças da loira. Uma testemunha afirmou que eles "ficaram dançando juntos e se beijaram".

Procurada pelo iG, a assessoria de Virginia afirmou, por meio de nota, que não irá mais se pronunciar sobre o assunto:"Para evitarmos a proliferação de notícias infundadas sobre a vida pessoal de Virgínia Fonseca, não comentaremos mais sobre as frequentes especulações e suposições".

Quem é César Ramos

Natural do Rio Grande do Sul, César Ramos tem 37 anos. Ele começou no kart ainda na infância, aos sete anos. Durante sua trajetória nas pistas, chegou a vencer títulos na Fórmula 3 italiana e a testar um carro da Ferrari. Ele corre na Stock Car Pro Series desde 2015.

Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, ele coleciona seguidores famosos como Rafa Kalimann, Lucas Lucco, Maraisa e Xamã. O piloto também ficou conhecido por seu romance com a ex-BBB Bárbara Heck, com quem namorou por oito anos. O relacionamento chegou ao fim em 2019.

O nome do piloto também foi envolvido em uma polêmica com Bruna Biancardi e Neymar. Em março deste ano, César e a influenciadora trocaram interações nas redes sociais. A movimentação entre os dois viralizou nas redes na mesma época em que Neymar, marido da influenciadora, curtiu uma foto da modelo francesa Pauline Tantot.