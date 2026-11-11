tik tok Influencer na casa de FHC



Wesley Oliveira, de 34 anos, é um criador de conteúdo digital que ganhou repercussão nos últimos dias após publicar vídeos do apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, localizado em Higienópolis, bairro nobre da cidade de São Paulo. Além de influenciador, ele também se identifica como jornalista.

Wesley teria acesso à residência por ser companheiro de Lessandro Gonçalves, amigo de FHC, e também por morar próximo ao prédio do ex-presidente. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, ele mostra diferentes cômodos do imóvel, entre eles a sala de jantar, onde aparecem uma cadeira de grife e uma pintura do artista francês Pierre-Auguste Renoir.

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A gravação também exibe a vista do apartamento, o escritório do ex-presidente, com fotografias, uma estatueta da rainha Elizabeth e diversos livros, além do quarto onde FHC dorme.

O trecho final do vídeo, no entanto, provocou indignação entre familiares e admiradores do ex-presidente. Nas imagens, Fernando Henrique aparece debilitado em razão do Alzheimer em estágio avançado.

Wesley publicou o material no TikTok e no Instagram, onde tinha cerca de 2,4 mil seguidores quando o caso ganhou repercussão. Após receber uma série de críticas, retirou o vídeo do ar e deixou sua conta privada.

A repercussão do vídeo

Depois que as imagens circularam pelas redes sociais, Patrícia Kundrát, companheira de FHC, registrou um boletim de ocorrência contra Wesley. Em seu relato à polícia, ela afirmou que a intenção da publicação seria humilhar o ex-presidente.

Reprodução Homem que filmou FHC em situação de vulnerabilidade é indiciado após depor





Os três filhos de FHC também procuraram o Ministério Público para denunciar a divulgação do vídeo e pedir a exclusão dos perfis de Wesley das redes sociais.

O que diz Wesley Oliveira

Em sua defesa, o influenciador afirmou nas redes sociais que recebeu autorização de Patrícia para fazer a gravação. Segundo ele, a intenção era produzir um registro histórico.

“O vídeo é um registro histórico e o ex-presidente aparece vivo. Ele viveu uma vida superbem e continua vivendo uma ótima vida. Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade. O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade, e isso não significa escondê-lo. Ele pode e deve viver o mais próximo possível da normalidade. Esse é um registro histórico e mostra que o ex-presidente está sendo muito bem cuidado”, disse em vídeo publicado em suas redes.

Nesta quarta-feira (11), após prestar depoimento no 4º Distrito Policial, na Consolação, em São Paulo, Wesley afirmou que se arrepende de ter divulgado as imagens do ex-presidente dentro da residência. “Me arrependo de tudo isso que aconteceu, me arrependo de ter publicado esse vídeo”, declarou.

O influenciador também pediu desculpas à família de FHC e afirmou que não pode mais se aproximar dela. “Quero deixar registrado novamente aqui o meu respeito ao FHC, o meu respeito à família, à Patrícia Kundrat”, disse.





Wesley afirmou ainda que pretende cumprir a decisão judicial que restringe seu acesso à família e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A Polícia Civil investiga a gravação e a divulgação das imagens após o registro do boletim de ocorrência por Patrícia, que afirma não ter autorizado as filmagens. FHC tem diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado e está sob interdição judicial desde abril de 2026. O inquérito apura possíveis crimes de difamação e violação do Estatuto da Pessoa Idosa.

Wesley Oliveira em outras polêmicas

De acordo com reportagem publicada pelo Metrópoles na terça-feira (10), essa não teria sido a primeira vez que Wesley se envolveu em uma controvérsia. Em 2014, ele teria deixado de pagar uma conta de R$ 138,50 em uma temakeria na capital paulista. O episódio foi registrado como suspeita de fraude.

Já em 2019, o influenciador teria respondido a um processo por lesão corporal após se envolver em uma confusão dentro de um ônibus. O caso acabou arquivado por falta de provas.