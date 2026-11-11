Reprodução/Instagram Wesley Oliveira revela que divulgou imagens de Fernando Henrique Cardoso para ganhar seguidores.

O influenciador Wesley Oliveira, que publicou imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 95 anos, dentro de sua residência, admitiu que um dos motivos que o levou a divulgar a gravação que expôs o político em situação de vulnerabilidade, foi ganhar seguidores nas redes sociais. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11).

Ao ser questionado sobre o assunto, ele disparou:"Eu sou jornalista e influenciador digital e um dos motivos, é claro, eu trabalho com mídia, então é claro que um dos motivos era levar essa curiosidade para o público", começou o comunicador.

Na sequência, Wesley justificou a atitude explicando que o vídeo se tratava de um furo jornalístico por tratar de uma das figuras mais importantes do país. "Eu estava com um furo de um dos cinco brasileiros mais importantes no mundo, um dos maiores sociólogos. Então, a intenção foi também [ganhar visibilidade] para o meu canal", disse.

Segundo o comunicador, além da busca por visibilidade nas redes sociais, ele teve outros motivos para divulgar o conteúdo."Teve outras motivações, como por exemplo, o que eu acabei de falar. Nós não devemos invisibilizar, excluir os nossos doentes. Não é porque uma pessoa, seja ela qual for, quem for, que está doente, não é por isso que essa pessoa tem que ficar escondida, ela não pode aparecer em um vídeo, ela não pode aparecer em uma foto, em uma imagem ou qualquer coisa do tipo", justificou.

Wesley ainda contou que, apesar da grande repercussão do vídeo, ganhou apenas mil seguidores nas redes sociais. Segundo ele, o número quase inexpressivo de pessoas que passaram a acompanhá-lo, deu-se por opção própria. "No meu TikTok, que é o que eu trabalho, eu tenho 265 mil seguidores. O vídeo não está lá, então... e eu sempre ganhei muitos seguidores, independente desse caso", disse.

"O meu Instagram é fechado. Tem milhares de pessoas me solicitando no Instagram e eu não aceitei ninguém. Então, eu ganhei mil seguidores no meu TikTok reserva e o TikTok tirou a minha conta do ar", completou Wesley.

Na conversa, ao ser questionado sobre a necessidade da permissão da família para divulgar imagens de pessoas em situação vulneráve l, Wesley ressaltou que recebeu autorização da esposa do ex-político, e Patrícia Kundrat Brasil.

Vale destacar que o episódio provocou repercussão nas redes sociais e levou a família do ex-presidente a procurar as autoridades. FHC foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado e aparece nas gravações em uma condição de saúde delicada.

Esposa de FHC contesta versão e registra boletim de ocorrência

A versão apresentada por Wesley é diferente do relato feito por Patrícia Kundrat Brasil à Polícia Civil. No boletim de ocorrência, ela afirmou que permitiu a entrada do influenciador no apartamento, mas não autorizou que ele gravasse o ex-presidente nem divulgasse as imagens.

Segundo o relato registrado pela mulher, Wesley teria aproveitado um momento de distração durante uma visita para fazer as filmagens. Ela também contestou a exposição de detalhes da residência e da condição de saúde de FHC.

O caso foi registrado inicialmente no 23º Distrito Policial, em Perdizes, e passou a ser investigado pelo 4º Distrito Policial, na Consolação. A apuração considera o Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê punições para determinadas condutas de humilhação, menosprezo e divulgação de imagens depreciativas ou injuriosas contra pessoas com mais de 60 anos.

Nesta quarta-feira, Wesley Oliveira e o companheiro, Lessandro Gonçalves, foram indiciados pela Polícia Civil de São Paulo após a divulgação de vídeos gravados no apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A investigação continua.