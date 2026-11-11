Reprodução/Instagram/@sabrinasato Sabrina Sato fala sobre gravidez

Sabrina Sato, grávida aos 48 anos, falou sobre o processo de fertilização in vitro em entrevista divulgada na terça-feira (10). A apresentadora está esperando um filho fruto da relação com o ator Nicolas Prattes, de 29 anos. A criança deverá nascer entre dezembro e janeiro.

"Quando me dou conta de que vou ter um filho, me sinto um pouco perdida", disse em bate-papo com a revista Vogue.

"As pessoas pensam que, por já ser mãe, estou mais tranquila. Mas, por já ter passado por isso antes e ter visto a minha transformação com a Zoe, digo que não sei o que acontecerá comigo", disse a famosa.

A apresentadora passou por tratamentos hormonais e realizou 12 coletas de óvulos. Ela enfrentou dois abortos espontâneos e recorreu à reprodução assistida por fertilização in vitro (FIV), o que resultou em sua atual gestação. "Foi uma verdadeira batalha", pontuou.





Ela ainda contou como foi o início do namoro com Nicolas: "Ele me pediu em namoro no primeiro dia de viagem e, no segundo, perguntou sobre a minha vontade de ser mãe de novo. Respondi que gostaria, mas que não podia esperar tanto", enfatizou.

Diferença da gravidez

Reprodução/Instagram/@sabrinasato Apresentadora Sabrina Sato fala sobre gravidez





Recentemente, indagada sobre o que percebeu de diferente entre as duas gestações, Sabrina contou que, na primeira, tinha mais tempo para se dedicar à experiência. Agora, com a rotina profissional mais agitada, a vivência tem sido diferente.

"Na primeira, eu tinha mais tempo para pensar e viver a gravidez. Fiz programas de TV sobre o assunto, programas de internet, troquei com muitas mães, li, estudei. Agora, na segunda, a vida continua acontecendo numa velocidade absurda! Tem muito trabalho, gravações, Zoe crescendo muito rápido, casa cheia, cinco cachorros, meu marido... E um bebê crescendo aqui dentro, cheio de amor e saúde", disse.

Além das mudanças na rotina, a apresentadora destacou que a principal diferença entre as duas gestações está no aspecto emocional.

"Mas a maior diferença é emocional. Na primeira, eu queria descobrir como seria ser mãe. Agora, eu já sei o tamanho desse amor e também conheço os medos, as renúncias e as transformações que vêm com ele. Não é nada fácil. É uma experiência completamente nova, mesmo já tendo vivido uma vez. E talvez eu esteja aprendendo a tentar controlar menos e sentir mais", pontuou.

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Sobre Sabrina Sato

É uma apresentadora, empresária e influenciadora brasileira. Ficou famosa após participar do Big Brother Brasil 3 e integrar o elenco do Pânico na TV, consolidando-se como uma das grandes estrelas dos programas de auditório.

Na Record, apresentou o Programa da Sabrina e o Ilha Record. Atualmente, participa de atrações do GNT e da TV Globo.