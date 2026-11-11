Reprodução/Instagram/@gabimfmoura Gabi Moura posa de biquíni

Gabi Moura voltou a abalar as redes sociais. Na última terça-feira (10), a influenciadora publicou uma sequência de fotos de biquíni durante um passeio de lancha em Ibiza, na Espanha.

Com um cenário paradisíaco ao fundo, ela exibiu a barriga bem definida e a cintura fina, que chamaram a atenção dos seguidores. Além do abdômen mega definido, o biquíni escolhido por Gabi também não passou despercebido e rendeu diversos elogios.

A influenciadora apostou em uma peça com estampa em tons de azul e rosa, além de uma calcinha com amarração lateral e alguns botões. Nos comentários, ela recebeu elogios como "maravilhosa" e "perfeita".

Quem é Gabi Moura?

Gabriela Moura, mais conhecida como Gabi Moura, é uma influenciadora digital brasileira. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, ela vive atualmente nos Estados Unidos. A criadora de conteúdo começou sua carreira na internet durante a pandemia, publicando vídeos de dança e humor no TikTok.

Aos poucos, Gabi conquistou uma impressionante base de fãs, que ultrapassa os 11 milhões de seguidores. A visibilidade abriu portas para que a influenciadora passasse a trabalhar com marcas dos segmentos de moda e beleza.

Atualmente, Gabi vive em Calabasas, na Califórnia, e namora o influenciador Josh Richards, de 23 anos. Ele já foi listado pela revista Forbes como a quarta personalidade mais bem paga do TikTok. Frequentemente, o casal publica vídeos de lipsync, danças e vlogs juntos.