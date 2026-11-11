Reprodução/Instagram Adriane Galisteu lamenta morte de amiga e faz homenagem emocionante.

Adriane Galisteu, de 53 anos, usou as redes sociais na terça-feira (10) para lamentar a morte da amiga, Gisele Voss Bergamann. Em uma postagem, a apresentadora compartilhou uma foto das duas acompanhada de um texto emocionante, que destacou a importância da relação que elas construíram ao longo dos anos.

"Gi, hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias. Alguém que conhecia meus silêncios, meus medos, minhas alegrias e tantas versões de mim" começou Galisteu.

Na sequência, a apresentadora abriu o coração sobre a dificuldade de ter que lidar com a ausência da amiga:"É difícil imaginar a vida sem nossas conversas, nossas risadas, nossos segredos… Ficou tanta coisa que eu ainda queria te contar".

Adriane Galisteu também falou sobre como a partida precoce afeta a família de Gisele."E quando penso em você, penso também no amor imenso que tinha pelo Lucca. Uma mãe apaixonada, daquelas que tinham o filho como o maior orgulho da vida. Penso no Jassa, na família linda que vocês construíram e no vazio que sua partida deixa", seguiu. "Queria encontrar palavras que abraçassem os dois, mas hoje elas parecem tão pequenas diante de tanta dor", completou.

Por fim, a apresentadora destacou sua gratidão pela amizade da amiga e reforçou que a relação entre elas vai além da vida e da morte."Obrigada por uma vida de amizade, de confiança, de amor. Hoje me despeço de você, mas nunca de nós. Porque existem pessoas que não vão embora de verdade. Continuam vivendo dentro da gente. Te amo para sempre, minha amiga", concluiu Galisteu.

Nos comentários da publicação, Adriane recebeu o apoio dos fãs."Meus sentimentos, Dri", escreveu um. "Não temos muito o que dizer. Só deixamos a ti um abraço, e que chegue à família dela, o nosso abraço", disse outra. "Que bela homenagem! Que Deus dê o descanso eterno à alma da sua amada amiga. Que Deus conforte familiares e você", declarou uma terceira seguidora da apresentadora.

Gisele foi vítima de acidente de trânsito

Gisele Voss Bergamann foi uma das quatro vítimas do grave acidente na PR-508, na rodovia Alexandra-Matinhos, em Paranaguá, ocorrido na manhã desta terça-feira (10). De acordo com informações divulgadas pelo portal Bem Paraná, dois irmãos de Gisele também morreram na colisão, que envolveu quatro veículos.

Gisele Bergmann tinha 63 anos e era casada com Jacir Bergmann, que foi secretário do Paraná de Indústria e Comércio, em 2006.

O velório de Gisele e de seus irmãos Dionor Olegário Voss Junior, 71 anos, Elis Mary Voss Pimpão, de 68 anos, será realizado nesta quinta-feira (12), das 8h da manhã às 16h, no Memorial de Luto Curitiba.