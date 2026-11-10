Reprodução/Instagram/@sheilamello Sheila Mello faz procedimento no bumbum

Sheila Mello, ex-dançarina do grupo É o Tchan, mostrou muito bom humor ao passar por um procedimento nos glúteos e no abdômen. Bastante empolgada, ela registrou vários cliques e vídeos do tratamento e compartilhou o resultado com seus seguidores.

Em vídeos publicados nos Stories das redes sociais, Sheila apareceu em uma clínica para realizar a harmonização. Ela demonstrou entusiasmo com a técnica e até fez trocadilhos sobre o procedimento.

"A gravidade que lute", brincou a ex-dançarina, enquanto recebia as marcações na pele para a realização do tratamento.

"Por que não prevenir uma flacidez desse abdômen saradíssimo? Vamos aqui fazer pontinhos de colágeno para prevenir, porque com pouquíssima gordura a pele tende a cair um pouquinho", explicou.

Na gravação, a profissional responsável pela mudança cravou: "Hoje, nós apenas fizemos nutrição e estimulação de colágeno para ficar mais redondinho e durinho. E que poupança, meu povo", reagiu ela.

Trajetória de Sheila Mello



Sheila Mello ganhou projeção nacional ao ser selecionada para integrar o grupo "É o Tchan!". Em 1998, ela participou do "Domingão do Faustão" e foi escolhida como a nova loira da banda.

A dançarina também marcou presença em diversos programas de sucesso da época. Sheila e os integrantes do "É o Tchan!" eram presenças frequentes em atrações como o "Domingo Legal", apresentado por Gugu Liberato, ajudando o SBT a alcançar altos índices de audiência. A loira também participou de programas da Band, da Record, entre outras emissoras.

O concurso, realizado na atração dominical da Rede Globo, movimentou o país em meio à saída de Carla Perez, que ocupava originalmente o posto. Após vencer a competição, Sheila posou para revistas como "Playboy" e "Sexy".

Entre seus antigos relacionamentos, destaca-se o namoro com Alexandre Pires, encerrado em 2007. Em 2010, ela se casou com o nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa. Os dois tiveram uma filha, Brenda, em 2013, mas anunciaram a separação em 2018.