Reprodução/Instagram Pedro Scooby expõe climão envolvendo Ana Castela e Jon Vlogs

Pedro Scooby comentou a suposta briga entre Ana Castela e Jon Vlogs durante uma transmissão ao vivo com o influenciador Brino, na segunda-feira (9). O surfista confirmou que esteve na mesma festa que os dois, realizada em São Paulo após o Grande Prêmio de Fórmula 1, e descreveu o clima do evento como “hostil”.

Ao ser questionado sobre o que teria acontecido entre a cantora e o influenciador, o atleta indicou que não sabia os detalhes do desentendimento.

Scooby explicou por que não conseguiu acompanhar o que acontecia no local pois o local estava escuro e com muita gente, porém afirmou que: “O clima estava hostil”.

Reprodução/Instagram Jon Vlogs e Ana Castela

O que aconteceu entre Ana Castela e Jon Vlogs?

A suposta discussão teria acontecido na madrugada de segunda-feira (9), durante o after organizado por João Silva, filho de Fausto Silva, após a etapa brasileira da Fórmula 1. Ana Castela e Jon Vlogs chegaram juntos ao evento e já vinham despertando especulações sobre um possível relacionamento.

A repercussão aumentou depois que Jon compartilhou imagens de uma surpresa romântica que teria preparado para a cantora em um hotel de São Paulo. O espaço estava decorado com pétalas de rosas, balões e fotografias dos dois.

Reprodução Instagram Ana Castela e Jon Vlogs

Ao que tudo indica, ele pretendia aproveitar a ocasião para pedir Ana em namoro, mas o plano teria sido interrompido após o desentendimento na festa.

O motivo da suposta briga, porém, não foi confirmado pelos envolvidos. Uma das versões divulgadas por fontes de entretenimento aponta que o desentendimento teria começado após Jon ver uma notificação no celular da cantora.

Indireta nas redes sociais

Depois do evento, Jon chamou a atenção nas redes sociais ao publicar mensagens enigmáticas. Entre elas, escreveu: “Às vezes nós tem que ser otário pra aprender, né, gente?”. O influenciador também publicou frases como “Jon Prime está de volta” e “Vagabundo, quando tenta ser bom, só se fode”. Uma das publicações foi apagada posteriormente.

O comportamento alimentou as especulações de que a discussão teria afetado os planos de oficializar um relacionamento com Ana.Até o momento, Ana Castela e Jon Vlogs não se pronunciaram oficialmente sobre o que de fato teria acontecido por trás das câmeras.



