Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Elias Barbosa

Elias Barbosa, pai de Gracyanne Barbosa, morreu aos 72 anos na segunda-feira (9), em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pela assessoria da influenciadora. Nesta terça-feira (10), a musa fitness explicou que o pai morreu em decorrência de metástase, após enfrentar um câncer de próstata.

A morte acontece cerca de três meses depois de Gracyanne compartilhar nas redes sociais que havia se reconciliado com Elias. Em agosto, durante o Dia dos Pais, a influenciadora publicou uma homenagem ao pai e celebrou a reaproximação entre os dois.

No dia 9 de agosto, durante as comemorações do Dia dos Pais, Gracyanne publicou uma foto ao lado de Elias e falou sobre o significado daquele reencontro.

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Elias Barbosa

Na mensagem, ela descreveu o momento como uma oportunidade de reconciliação e paz, sem detalhar o que havia motivado o afastamento.

Hoje foi um dia de amor, de reconciliação, de cura e, principalmente, de paz no coração. Eu acredito muito que Deus transforma aquilo que entregamos nas mãos Dele. Te amo, pai. Feliz Dia dos Pais. Gracyanne Barbosa, influenciadora e musa fitness.

A publicação também recebeu manifestações de familiares. Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne, comentou que estava orgulhosa da reaproximação. Assim como outros familiares, Ledir Jacobina, mãe das duas, também fez questão de celebrar o momento nas redes sociais.

Elias Barbosa enfrentou câncer de próstata

O pai de Gracyanne havia enfrentado um câncer de próstata em 2020. Anos depois, em março de 2025, ele precisou passar por um cateterismo de emergência. A informação de que a morte ocorreu em decorrência de metástase foi relatada por Gracyanne à coluna do Metrópoles nesta terça-feira (10).

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Elias Barbosa

A assessoria da influenciadora confirmou o falecimento e lamentou a perda. Em declaração, a equipe afirmou que está oferecendo apoio a Gracyanne neste momento delicado.

Conforme as informações divulgadas, Elias foi velado e sepultado ainda na segunda-feira (9), no interior do em Mato Grosso do Sul.



