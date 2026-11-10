Reprodução/Instagram Duda Bertelli, melhor amiga de Ana Castela, manda indireta para Jon Vlogs

Duda Bertelli, melhor amiga de Ana Castela, se pronunciou após a polêmica envolvendo a cantora e Jon Vlogs no after da Fórmula 1, em São Paulo. Nas redes sociais, a artista saiu em defesa da sertaneja e afirmou que ela merece “alguém à altura”.

A declaração repercutiu entre internautas, que interpretaram o comentário como uma indireta ao influenciador. Diante da repercussão, Duda esclareceu que também gosta de Jon e deseja a felicidade dos dois.





Em um comentário publicado no Instagram, Duda destacou as qualidades da amiga e demonstrou acreditar que ela encontrará um novo amor.

Ana é a pessoa mais incrível que conheço, de um coração lindo e verdadeiro, merece alguém à altura e com certeza Deus vai colocar essa pessoa na vida dela Duda Bertelli, melhor amiga de Ana Castea.





Após a repercussão da mensagem, Duda voltou às redes sociais para explicar que não pretendia atacar Jon. Ela ressaltou que mantém uma boa relação com o influenciador e com a família dele.

“Só reiterando já que tem gente tirando de contexto, eu adoro o Jon! Sempre foi muito querido comigo e com a minha família. Os dois merecem muito ser feliz”, declarou.

Reprodução/Instagram Ana Castela e Duda Bertelli





Entenda a polêmica entre Ana Castela e Jon Vlogs

Ana Castela e Jon Vlogs passaram a ser apontados como um possível casal após aparições juntos e demonstrações de proximidade. Na madrugada de segunda-feira (9), os dois estiveram em uma festa na casa de João Silva, em São Paulo, após o Grande Prêmio de Fórmula 1.

Reprodução Instagram Ana Castela e Jon Vlogs





Segundo relatos, eles teriam se desentendido durante o evento, e Jon deixou o local sem a cantora. A situação ganhou repercussão depois que circulou um vídeo de uma surpresa romântica que o influenciador teria preparado para pedir Ana em namoro.

O pedido não aconteceu após o suposto desentendimento. Até o momento, porém, os detalhes da discussão e o que teria motivado o episódio não foram confirmados publicamente pelos dois.



