Reprodução/Instagram Aos 68 anos, Maitê Proença troca agito da cidade por refúgio no campo.

Maitê Proença encontrou longe dos grandes centros urbanos uma forma de desacelerar e aproveitar uma rotina mais próxima à natureza. Aos 68 anos, a atriz vive em uma propriedade rural no Rio de Janeiro, onde se dedica a atividades como a criação de galinhas e de minhocas.

A mudança de estilo de vida vem sendo acompanhada pelos fãs da atriz por meio das redes sociais. Maitê publicou um vídeo em que mostrou detalhes do espaço e revelou que a vida no campo era um desejo antigo. "Era isso que eu queria. Eu queria mexer com a terra", disse em entrevista à Veja Gente.

Na propriedade, a artista aproveita resíduos da criação de galinhas e folhas para produzir material orgânico utilizado no minhocário. A atividade faz parte da rotina da atriz, que é dedicada especialmente a atividades ligadas ao contato direto com a natureza. Maitê também se dedica à criação de porquinhos-da-índia.

"Olha só, eu tenho um minhocário. Eu pego o cocô da galinha, eu boto dentro do minhocário, eu boto folha, eu junto aquele negócio todo. Enfim, é uma vida mais desse jeito", compartilhou Proença.

A área externa do sítio também conta com uma cachoeira, árvores frutíferas e jardins com vista para a vegetação natural.

Atriz mantém apartamento em Copacabana

Apesar da mudança radical, Maitê não abriu mão de manter um imóvel na área urbana do Rio. Ela possui um apartamento luxuoso na orla de Copacabana, que chegou a ser colocado à venda, no entanto, a negociação não foi concluída. Atualmente, o espaço está alugado para o humorista Fábio Porchat.

Um dos fatores que mais pesou na escolha da casa de campo foi a convivência com a família. Avó de quatro meninas, a atriz não queria viver em um lugar que dificultasse os encontros com a filha, Maria Marinho, e as netas. "A vida é muito curta para a gente ficar longe das pessoas que a gente quer bem", disse Maitê.

A atriz explicou que optou por encontrar um terreno próximo da cidade para unir o plano de viver no campo com a convivência familiar."Então falei assim: 'Não, vou fazer isso, mas de um jeito que é pertinho'. Então tem terreno, tem a coisa toda, mas ainda é aqui no Rio", completou Proença.

10 anos longe da TV

Maitê Proença está afastada das novelas desde 2016, quando interpretou a personagem Dionísia em "Liberdade, Liberdade", da TV Globo. Seus trabalhos seguintes foram em séries, teatro e no cinema.

A bela tem no currículo trabalhos clássicos da teledramaturgia como "Guerra dos Sexos"(1983), "Dona Beija"(1986) e "Felicidade"(1991), em que foi uma das Helenas de Manoel Carlos (1933-2026).