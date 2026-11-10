Reprodução/Globoplay/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne Barbosa , 43 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados do momento ao dar um ultimato em Belo, 52 anos. A famosa afirmou que poderá recorrer à Justiça caso o cantor não resolva as pendências financeiras que, segundo ela, continuam afetando sua vida pessoal e profissional.

Ao programa Blogueirinha Entrevista, exibido pelo Multishow na segunda-feira (9), a influenciadora contou que o ex-marido pediu mais 15 dias para solucionar a situação e estabeleceu o dia 21 de novembro como prazo final.

“Se não resolver, infelizmente, eu terei que entrar na Justiça. Eu não quero, porque a gente tem as famílias, somos amigos. Ele me pediu 15 dias. Dia 21 é o dia”, disse.

Contudo, de acordo com Gracyanne, as questões estão relacionadas ao regime de comunhão universal de bens adotado durante o casamento. Ela afirmou que ainda enfrenta bloqueios em suas contas bancárias e relatou que até um cachê recebido da Globo foi bloqueado em 2025.

Reprodução/Globoplay Gracyanne Barbosa e Blogueirinha

A influenciadora já havia cobrado publicamente que Belo resolvesse as pendências para que ela pudesse seguir a vida sem ter o nome vinculado aos problemas do ex-marido.

Gracyanne revela combinado com Belo após separação

Durante a conversa com Blogueirinha, Gracyanne também falou sobre o fim do casamento e revelou um acordo que teria feito com Belo em relação aos relacionamentos que ambos tiveram quando já estavam separados.

A musa fitness contou que os dois combinaram que assumiriam publicamente que haviam se relacionado com outras pessoas, já que não estavam mais juntos. Ela afirmou ter cumprido o combinado, mas disse que o cantor preferiu não falar sobre o assunto.

Quando tive um relacionamento fora, ele sabia. Eu não sabia que ele estava tendo um relacionamento fora, soube depois. Nosso combinado era assumir que cada um teve um relacionamento e que já não estávamos juntos. Assumi porque cumpro a palavra e ele se manteve quieto como fez a vida inteira! Gracyanne Barbosa, influenciadora.

A declaração veio após Blogueirinha perguntar sobre o fim da relação e a possibilidade de ter havido traição. Gracyanne afirmou que não sabia que Belo havia se relacionado com outra pessoa naquele período e disse que não tinha o costume de investigar o celular ou os passos do então marido.

Ela também declarou que não tem conhecimento de uma eventual traição durante o casamento.

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

Por que Gracyanne e Belo se separaram?

Na entrevista, a ex-BBB explicou que o término aconteceu de forma gradual, em meio ao afastamento provocado pela rotina dos dois. A musa explicou que, mesmo quando já estavam separados, ainda tentaram permanecer juntos por um período, mas acabaram percebendo que o relacionamento havia chegado ao fim.

“A gente quis. Eu acho que foi chegando ao fim mesmo. A gente ainda tentou ficar um tempo juntos, mesmo separados. Eu acho que a gente foi se distanciando pela vida corrida, eu correndo para um lado, ele para o outro. A gente foi se afastando e o amor acabou. E aí a gente se separou”, relatou.

A influenciadora também afirmou que já perdoou o ex e que deseja seguir em frente. “Ele me deixou na fogueira, foi muito ruim, mas hoje perdoei. Se não libera o perdão, não segue em frente!”, declarou.

Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram a separação em abril de 2024, após cerca de 16 anos de relacionamento. O divórcio foi oficializado pela Justiça em novembro de 2025.



