Reprodução/Instagram Fabi Justus revela que curso de Lito Sousa a ajudou a superar medo de voar.

Fabiana Justus, de 40 anos, usou as redes sociais para abordar suas dificuldades em viagens de avião. Durante um voo para Miami, nos Estados Unidos, a influenciadora e filha do empresário Roberto Justus, compartilhou as estratégias que utiliza para se sentir mais tranquila durante voos e revelou o papel crucial que Lito Sousa teve em sua jornada para superar o medo de voar.

No registro, compartilhado nos Stories do Instagram, Fabi aparece rezando a bordo de uma aeronave. Na legenda da publicação, ela contou que a fé é uma de suas aliadas na hora de voar, mas não é a única. "Para quem também tem medo, algumas dicas: a fé ajuda demais... rezo sempre", começou a criadora de conteúdo digital.

Na sequência, a influenciadora afirmou que faz terapia, utiliza um medicamento prescrito por um médico para se acalmar e já participou de um curso ministrado pelo influenciador e especialista em aviação Lito Sousa (1967 - 2026).

"Para quem também tem medo, algumas dicas. A fé ajuda demais… rezo sempre, tomo um remedinho para me acalmar (prescrito por um médico), faço terapia, fiz o curso do Lito e também me ajudou demais", escreveu.

Ao relembrar Lito Sousa, que morreu no começo de outubro em decorrência de complicações da rara e degenerativa Doença de Creutzfeldt-Jakob, Fabi revelou que chegou a receber o apoio dele durante momentos de tensão em voos.

Aliás, hoje pensei muito nele e na Mila Seidl [a viúva]… sempre penso. Já mandei mensagem para ele de dentro do avião algumas vezes, e ele, muito querido, me ajudou. Que pessoa do bem! Fabi Justus

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Fabi Justus está curtindo alguns dias de descanso em Miami, nos Estados Unidos , ao lado da amiga, Luciana Hildebrand, que é sócia da influenciadora em uma marca de moda. Em uma postagem publicada nesta segunda-feira (9), a criadora de conteúdo digital surgiu em fotos de biquíni, exibindo toda a sua boa forma.

Reprodução/Instagram Fabi Justus exibe corpão durante férias em Maimi.

"Sendo feliz em Miami em ótima cia", escreveu na legenda da postagem. Nas imagens, a influenciadora aparece posando em uma praia paradisíaca da cidade norte-americana. Para a ocasião, ela elegeu um biquíni preto que foi combinado com um boné bege e um par de óculos escuros. Em outros cliques, Fabi também surge em diferentes momentos da viagem ao lado da sócia.

Em outubro, a influenciadora refletiu sobre a possibilidade de voltar a aproveitar o sol após enfrentar um câncer. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024, ela passou por sessões de quimioterapia e um transplante de medula óssea. "Sol. Ter ficado sem ele por 2 anos me faz valorizar tanto os momentos com ele de volta", escreveu a famosa na ocasião.