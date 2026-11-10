Reprodução/Instagram Conheça César Ramos, apontado como novo affair de Virginia Fonseca,

Depois de boatos apontarem que Virginia Fonseca teria beijado o piloto argentino Franco Colapinto, da Alpine, a vida amorosa da influenciadora ganhou um novo personagem. Na manhã desta terça-feira (10) rumores que indicam que ela teria ficado com o piloto da Stock Car, César Ramos, passaram a ganhar força.

A ficada entre Ramos e Fonseca teria ocorrido na festa que sucedeu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no domingo (8). De acordo com o Portal Leo Dias, os dois passaram cerca de 15 minutos juntos em um lugar reservado. O espaço fica separado dos demais convidados pelos seguranças da loira. Uma testemunha afirmou que eles "ficaram dançando juntos e se beijaram".

Quem é César Ramos

Natural do Rio Grande do Sul, César Ramos tem 37 anos. Ele começou no kart ainda na infância, aos sete anos. Durante sua trajetória nas pistas, chegou a vencer títulos na Fórmula 3 italiana e a testar um carro da Ferrari. Ele corre na Stock Car Pro Series desde 2015.

Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, ele coleciona seguidores famosos como Rafa Kalimann, Lucas Lucco, Maraisa e Xamã. Ele também ficou conhecido por seu romance com a ex-BBB Bárbara Heck, com quem namorou por oito anos. O relacionamento chegou ao fim em 2019.

O nome do piloto também foi envolvido em uma polêmica com Bruna Biancardi e Neymar. Em março deste ano, César e a influenciadora trocaram interações nas redes sociais. A movimentação entre os dois viralizou nas redes na mesma época em que Neymar, marido da influenciadora, curtiu uma foto da modelo francesa Pauline Tantot.





Equipe de Virginia se manifesta

Procurada pelo iG, a assessoria de Virginia afirmou, por meio de nota, que não irá mais se pronunciar sobre o assunto: "Para evitarmos a proliferação de notícias infundadas sobre a vida pessoal de Virgínia Fonseca, não comentaremos mais sobre as frequentes especulações e suposições".

Rumores sobre troca de beijos com piloto de Fórmula 1

Além de César Ramos, Virginia teve seu nome ligado ao piloto argentino Franco Colapinto, de 23 anos. Os boatos começaram após a loira marcar presença no GP de São Paulo. De acordo com a página Viral Cariri, a loira teria tido um encontro com o piloto durante sua passagem pela capital paulista.

Reprodução/Instagram Virginia e Franco Colapinto viram alvo de boato de romance.

O jovem é uma das promessas do automobilismo mundial e atualmente integra o grid da Fórmula 1 pela equipe Alpine. Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, o jovem costuma publicar registros de seus treinos na pista e da prática de outros esportes como bicicleta e futebol.