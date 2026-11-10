Reprodução/Internet Vivi Motta

A influenciadora digital Vivi Motta morreu aos 23 anos, na segunda-feira (9), no Rio de Janeiro. Conhecida por compartilhar conteúdos sobre moda, estilo e cotidiano nas redes sociais, a jovem conciliava a criação de conteúdo com os estudos de Direito. A causa da morte não foi divulgada publicamente até esta terça-feira (10).

Vivi, cujo nome completo era Victória Motta e Motta Zammit, reunia mais de 31 mil seguidores no TikTok. Nas publicações, mostrava produções de moda, referências de estilo e momentos de sua rotina.

Após a notícia de sua morte, a conta na plataforma foi colocada em modo privado, enquanto o perfil no Instagram foi desativado.

Quem era Vivi Motta?

Além da atuação como influenciadora, Vivi era estudante de Direito e filha da empresária e joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit. A jovem dividia seu tempo entre a formação acadêmica e a produção de conteúdo digital, assim como outros jovens, mas com destaque para o universo da moda.

Reprodução/Internet Vivi Motta

Em entrevista recente ao perfil The Code Rio, no Instagram, Vivi falou sobre como as duas áreas faziam parte de sua vida. Segundo ela, os estudos contribuíam para desenvolver um olhar analítico, enquanto a moda permitia explorar a criatividade.

O Direito me ensinou a ser mais analítica, curiosa e a prestar atenção nos detalhes. Mas é na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu Vivi Motta, influenciadora e estudante.

A jovem também apontou a própria mãe como uma de suas referências no universo fashion. Anna Vitória, joalheira mineira que vive no Rio de Janeiro, era frequentemente mencionada por Vivi quando o assunto era moda e estilo.

Reprodução/Internet Vivi Motta

Família e repercussão da morte

Vivi era filha de Mark Zammit, empresário e fundador da Gourmet Sports Hospitality (GSH), empresa que atua no setor de alimentação e bebidas em estádios, casas de shows e grandes eventos.

A notícia da morte da jovem provocou manifestações de pesar entre pessoas próximas à família. A socialite Narcisa Tamborindeguy publicou uma mensagem de solidariedade a Anna Vitória. A apresentadora Marcia Goldschmidt também se manifestou, enviando carinho à mãe da influenciadora.



