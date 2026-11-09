Reprodução/Instagram Virginia gera polêmica com look ousado no GP de São Paulo.

Virginia Fonseca, de 27 anos, marcou presença no Grande Prêmio de Fórmula 1 neste domingo (8), mas um detalhe chamou a atenção de internautas: o look ousado escolhido pela influenciadora para a ocasião. Nas redes sociais, o visual futurista e sensual rendeu críticas ferrenhas.

Conhecida por não ter medo de apostar em roupas fashionistas, a empresária escolheu um visual que combina uma pegada futurista e urbana para acompanhar a reta final da etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial.

A produção contou com uma jaqueta de couro estruturada, com acabamentos prateados, da grife internacional Namilia. Para complementar a produção, a loira elegeu uma calça estilo flare, com recortes vazados nas laterais dos quadris e das coxas e um par de óculos escuros espelhados assinados pela grife italiana Gucci.

O modelito rapidamente virou assunto nas redes sociais."Muito vulgar. O mundo está perdido", escreveu um. "Ela é bonita, mas os looks são só por Deus", disse outro. "Fubanga nível master", disse um terceiro usuário do X (antigo Twitter).

Virginia já causou polêmica por look no GP da Espanha

Esta não é a primeira vez que Virginia dá o que falar ao participar de eventos de Fórmula 1. Em setembro deste ano, quando ainda namorava o jogador Vini Jr., do Real Madrid, a loira causou polêmica ao surgir no GP da Espanha com um look considerado por muitos, como inadequado para a ocasião.

Para o evento, Virginia vestiu um conjunto de couro, composto por uma calça e cintura baixa, com duas fendas laterais que deixam parte do bumbum e da marquinha do biquíni à mostra. A peça também é da grife Namilia.

Reprodução/X Virginia aposta em look ousado para GP da Espanha e é detonada na web.

Para completar o visual, a loira elegeu um top curtinho, de alças finas, que deixou o abdômen sarado à mostra. Na época, a escolha fashion da influenciadora também causou polêmica entre internautas.

"Ela está ridícula", escreveu um. "Dinheiro não compra classe", disse outro. "Vestida como um stripper para assistir Fórmula 1...", detonou um terceiro usuário do X.

Conjunto de renda

Em outubro, Virginia voltou a ser assunto nas redes sociais por causa da roupa que escolheu para curtir o aniversário de sua filha, Maria Flor, de quatro anos.

Para comemorar a data especial, a influenciadora elegeu um conjunto composto por uma calça corsário, uma mini saia e uma blusa de gola alta. O visual, carregado de rendas e babados, causou polêmica e logo viralizou nas redes sociais.

Reprodução/Instagram Look que Virginia usou no aniversário da filha causou polêmica.

Após a grande repercussão do assunto, o estilista Nikolas Miguel, amigo de Virginia que criou a produção, veio a público e explicou a proposta da roupa.

Em um vídeo publicado no Instagram, ele refletiu sobre padrões estéticos e como eles fazem as pessoas enxergarem a moda. Ele também revelou que para criar a produção, se inspirou na grife italiana Valentino.