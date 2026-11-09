Reprodução/Instagram Gil do Vigor e André Faim

Os rumores de um possível romance entre Gil do Vigor, 35 anos, e o economista e influenciador André Faim, 38 anos, ganharam força nas redes sociais nos últimos dias. A especulação aumentou após os dois serem vistos no mesmo jantar de gala promovido pela Globo durante a programação da Fórmula 1 e interagirem nas redes sociais.

No entanto, não muito tempo depois das fofocas tomarem conta da internet, André fez questão de negar que exista um envolvimento amoroso entre eles e afirmou que os dois são amigos.

Diante da repercussão, André se manifestou nas redes sociais no domingo (8) e comentou as mensagens que vinha recebendo sobre uma possível relação com o ex-BBB. O influenciador negou o romance e ironizou a curiosidade dos internautas.

Estou recebendo várias mensagens e fofocas envolvendo meu nome, então vou esclarecer uma coisa: o Gil é meu amigo. André Faim, influenciador.





Na sequência, ele ainda brincou com as teorias que circulavam na internet e sugeriu que o assunto fosse deixado para trás após seu aniversário.

“Sobre as teorias, fiquem à vontade para continuar até hoje. Amanhã é meu aniversário e a gente muda a fita, combinado?”, completou.

Reprodução/Instagram André Faim

Interesse de Gil por animes alimentou especulações

Outro assunto que chamou a atenção dos fãs foi o interesse recente de Gil por animes, tema frequente nas publicações de André, que produz conteúdo relacionado à cultura nerd. Internautas passaram a relacionar o hábito do apresentador a uma possível tentativa de se aproximar do influenciador.

Gil, porém, rebateu a teoria de que teria começado a assistir a Naruto por causa de um possível interesse amoroso.“Vigoroso, eu comecei a assistir Naruto pois diversos fãs indicaram”, respondeu o economista a uma brincadeira nas redes sociais.

Reprodução/Internet Gil do Vigor

A interação entre os dois também envolveu Black Clover. Depois de André publicar sobre a animação, Gil comentou a história e um dos personagens: “Eu chorei muito ontem. Magna é um cara humilde, mas muito determinado”.

Com a repercussão das especulações, Gil voltou a se manifestar no X, antigo Twitter.“Agora, estão tentando desqualificar meu amor por Black Clover. Mas, tudo bem, as pessoas são assim mesmo”, escreveu.

Quem é André Faim?

André Faim, de 38 anos, é economista e influenciador digital. Ele publica conteúdos sobre cultura nerd, incluindo animes e jogos, assunto que acabou entrando nas conversas dos internautas sobre sua proximidade com Gil.

André terminou há cerca de dois meses o relacionamento com o influenciador Victor Han. Já Gilberto Nogueira, conhecido nacionalmente após participar do Big Brother Brasil 21, não assumiu publicamente um namoro desde que deixou o reality, embora envolvimentos tenham sido noticiados ao longo dos anos.

Até o momento, não há confirmação de romance entre Gil do Vigor e André Faim. Apesar das especulações motivadas pelas interações nas redes e pela presença dos dois no mesmo evento, André afirmou que a relação é de amizade.



