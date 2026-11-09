Reprodução/Instagram Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Sasha e João

João Lucas divertiu os seguidores ao fazer um pedido inusitado a Bruna Marquezine e Shawn Mendes nas redes sociais. À espera do primeiro filho com Sasha Meneghel, o cantor aproveitou uma publicação romântica do casal para sugerir que os dois também tenham um bebê, que poderia crescer ao lado de seu herdeiro e se tornar seu melhor amigo.

A interação aconteceu no último domingo (8), depois que Shawn compartilhou uma sequência de fotos ao lado da atriz em seu perfil no Instagram. Entre os registros, os artistas aparecem em clima de romance, incluindo uma imagem em que trocam um beijo.

“Vocês poderiam, por favor, ter um filho para que o meu tenha um melhor amigo para crescer junto?”, escreveu João Lucas nos comentários da publicação. A mensagem foi feita em inglês e rapidamente chamou a atenção dos internautas, que fizeram questão de apoiar a ideia do músico.

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Shawn Mendes

João Lucas e Sasha anunciam gravidez do 1º filho

O comentário do cantor faz referência à nova fase vivida por ele e Sasha. No dia 29 de outubro, o casal anunciou que está à espera do primeiro filho. A novidade foi compartilhada nas redes sociais por meio de uma sequência de fotos, incluindo um registro do ultrassom e outro em que João aparece beijando a barriga da esposa.

Reprodução/Instagram/@sasha Sasha Meneghel grávida

A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e fãs. A chegada do bebê também marcará uma nova fase para Xuxa Meneghel, que será avó pela primeira vez. Até o momento, Sasha e João Lucas não divulgaram outros detalhes sobre a gestação.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem casamento no México

A postagem que recebeu o comentário do marido de Sasha foi feita após a participação de Bruna e Shawn em um casamento no México. Os dois estiveram na celebração da união de Ziggy Chareton, empresário do cantor, com Amanda Samii, executiva da gravadora Capitol Records, realizada no último sábado (7).

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Ao compartilhar os registros do evento, Shawn escreveu uma mensagem sobre o amor e afirmou estar se sentindo abençoado. A postagem também recebeu um comentário de Sasha, que elogiou o casal: “Lindos, lindos!”.

A amizade entre Sasha e Bruna Marquezine vem desde a infância. As duas cresceram próximas e costumam demonstrar carinho uma pela outra nas redes sociais.



