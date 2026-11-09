Reprodução/Instagram Fábio Jr. lamenta morte de fã durante show.

O cantor Fábio Jr., de 72 anos, usou as redes sociais neste domingo (8) para lamentar a morte de uma fã que passou mal durante o seu show ocorrido no sábado (7) em Jaguariúna, no interior de São Paulo.

Por meio de nota, a equipe do cantor informou que a mulher, identificada como Sheila Cruz Martins, passou mal durante o evento e precisou de atendimento médico. "Fábio Jr. e sua equipe foram informados sobre o ocorrido após o término do show e receberam, com muita tristeza, a notícia de seu falecimento", diz o comunicado. A causa da morte não foi divulgada.

O cantor e sua equipe também expressaram solidariedade aos familiares da fã: "Estamos profundamente consternados e nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de imensa dor. Que Deus e toda a Moçada da Luz a recebam com muito amor e luz, e que conforte os corações de todos que sentem sua partida. Nossos mais sinceros sentimentos".

Sheila morava com a família em Pedreira, no interior de São Paulo, e deixou o marido e um filho. O velório foi realizado neste domingo (8) no Velório Municipal da cidade. O sepultamento ocorreu no Cemitério Santa Cruz.





Fábio Jr. é criticado após morte de Bonnie Tyler

Em julho deste ano, Fábio Jr. se envolveu em uma polêmica envolvendo a morte da cantora Bonnie Tyler (1951-2026), com quem gravou a icônica música "Sem Limites Para Sonhar", na década de 80.

Tudo começou quando fãs de Fábio Jr. perceberam que ele não havia publicado nenhuma homenagem, ou feito qualquer alusão à morte da artista britânica publicamente, mesmo após quase 24 horas do anúncio oficial do falecimento.

Um dia depois da morte da artista, o cantor seguiu ignorando o assunto completamente. Ele chegou, inclusive, a publicar um vídeo em que brincava com uma macaca chamada Valentina.

Nas imagens, Fábio surge descontraído, cantarolando o nome do animal no ritmo da música “Florentina”, do humorista Tiririca.“Valentina, Valentina… Valentina de Jesus! Olhem só que figura”, escreveu o artista na legenda da publicação.

Horas depois, diante da pressão dos fãs, o músico finalmente publicou uma homenagem à cantora. Por meio dos Stories, ele compartilhou um vídeo do clipe da parceria de sucesso gravada com Bonnie Tyler há cerca de 40 anos. A postagem compartilhada por Fábio classificou a parceria com a cantora britânica como “um dos duetos mais fantásticos”.

Apesar do belo texto da postagem, Fábio Júnior se limitou a apenas compartilhar o conteúdo, sem nenhum tipo de declaração pessoal direcionada à Bonnie Tyler.

Posteriormente, o cantor publicou uma homenagem à artista em que destacou a parceria de sucesso com a cantora.

"Tive a honra de gravar com ela a música 'Sem Limites Para Sonhar', que marcou demais a minha história. Deixo aqui, minha admiração eterna e meu carinho especial a todos os fãs, amigos e família", escreveu Fábio.