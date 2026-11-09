O cantor Belutti, da dupla sertaneja Marcos & Belutti, se envolveu em um acidente de trânsito na Alameda Rio Negro, em Alphaville,SP.
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O cantor Belutti, da dupla sertaneja Marcos & Belutti, se envolveu em um acidente de trânsito na Alameda Rio Negro, em Alphaville,SP.

O cantor Belutti, da dupla Marcos & Belutti, se envolveu em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), na Grande São Paulo. O artista dirigia uma Porsche quando perdeu o controle do veículo e bateu contra uma mureta de proteção, na alameda Rio Negro, em Alphaville.

A colisão ocorreu por volta da 0h20 e não houve atropelamento de pedestres durante a ocorrência. De acordo com o jornal Hora 1, da Globo, Belutti estava acompanhado de um amigo e ambos foram socorridos por um carro que trafegava logo atrás da Porsche. Eles foram encaminhados para o Hospital Albert Einstein, região metropolitana de São Paulo. Após passarem por avaliação médica, eles foram liberados.

O veículo, que ficou bastante danificado com o impacto, foi retirado do local do acidente por volta das 5h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a equipe chegou a ser acionada, mas a ocorrência foi cancelada por não haver vítimas.

Reportagem em atualização*

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