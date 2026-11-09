Reprodução/Instagram Famosos assistem F1

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terminou no domingo (8), mas a agenda dos famosos continuou longe das pistas . João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, recebeu artistas, influenciadores e atletas em um after realizado em sua casa, na capital paulista.

Entre os convidados estavam Virginia Fonseca, Ana Castela, Jon Vlogs, Luciana Gimenez, Mari Mendes, André Lamoglia e Giovanna Lancellotti, que compareceu ao lado do marido, Gabriel David.

Além dos registros dos convidados, a festa acabou envolvida em rumores de romance e uma suposta discussão entre Ana Castela e Jon Vlogs. Na manhã desta segunda-feira (9), o influenciador também chamou atenção ao revelar a surpresa que teria preparado para pedir a cantora em namoro.

Ana Castela e Jon Vlogs chegam juntos

Um dos momentos mais comentados foi a chegada de Ana Castela e Jon Vlogs ao evento. Os dois foram fotografados juntos em meio aos rumores de um possível relacionamento, que ganharam força após uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, no fim de outubro.

Durante o passeio, a cantora apareceu abraçada ao influenciador e deu um beijo no rosto dele em um registro feito na Disney.

Reprodução/Instagram Jon Vlogs esclarece relação com Ana Castela.

A história ganhou novos capítulos nesta segunda-feira (9), quando Jon mostrou imagens de uma surpresa romântica preparada em um hotel de São Paulo. O ambiente tinha pétalas de rosas, balões e fotos dos dois.

Segundo alguns relatos, ele pretendia pedir Ana em namoro durante a madrugada, mas o plano teria sido interrompido por um desentendimento ocorrido no after.

O motivo da suposta discussão não foi confirmado pelos dois. Relatos divulgados apontaram que o desentendimento teria começado após Jon ver uma notificação de mensagem no celular da cantora. Depois do episódio, o influenciador publicou frases enigmáticas nas redes sociais e deixou de seguir Ana no Instagram.

Até o momento das publicações consultadas, Ana e Jon não haviam confirmado publicamente um namoro.

Virginia Fonseca e Léo Pereira marcam presença

Virginia Fonseca também esteve entre os nomes associados à movimentação de famosos durante a noite de domingo. A influenciadora compareceu ao evento de João Silva acompanhada da amiga Duda Freire.

Reprodução/Instagram Mari Mendes, Virginia Fonseca, MC Daniel e Duda

O jogador Léo Pereira também chamou a atenção na chegada ao after. O atleta usou um guarda-chuva para tentar evitar os fotógrafos ao entrar no local.

Reprodução/Instagram Jade Picon e André Lamoglia

A lista de convidados reuniu nomes da televisão, da música, do esporte e das redes sociais. Giovanna Lancellotti e o marido, Gabriel David, chegaram juntos. André Lamoglia, Joaquim Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, e a influenciadora Gabi Lopes também foram fotografados no evento.

Reprodução/Instagram Luciana Gimenez e Cauã Reymond

Entre os outros convidados estavam Luciana Gimenez, Bianca Andrade, Lívia Andrade, MC Daniel, Tierry, Vivi Wanderley, Rafa Uccman, Cela Lopes e o ex-piloto Rubens Barrichello, que esteve acompanhado de um dos filhos.

O after encerrou o fim de semana de eventos em São Paulo em torno do GP de Fórmula 1.



