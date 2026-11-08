Paolla Oliveira dá spoiler de figurinos para o Carnaval 2027
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Paolla Oliveira dá spoiler de figurinos para o Carnaval 2027

Após um ano longe da folia, Paolla Oliveira já começou a movimentar os preparativos para o Carnaval 2027.

De volta ao posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, a atriz compartilhou nas redes sociais, neste domingo (8), uma prévia dos figurinos que pretende usar durante a temporada de ensaios.

Nas imagens, Paolla aparece ao lado do stylist Alberth Franconaid, responsável pelos looks, enquanto observa os desenhos das produções planejadas para os compromissos com a escola de samba.

A publicação também recebeu um comentário do profissional, que demonstrou entusiasmo com a participação da atriz na festa.

"Carnaval vem muito aí com a rainha Paolla Oliveira! Te amo", escreveu Alberth.

Ensaio de rua neste domingo

A programação da Imperatriz Leopoldinense para o próximo desfile também começa a ganhar ritmo. A agremiação realiza neste domingo (8) seu primeiro ensaio de rua para o Carnaval 2027, com a presença confirmada de Paolla.

Por meio das redes sociais, a escola anunciou o encontro com os integrantes e torcedores e adiantou que a rainha de bateria tinha um recado especial para a comunidade.

"Domingo, nós temos um encontro marcado com a nossa comunidade e a Rainha Paolla Oliveira, tem um recado especial pra vocês", publicou a Imperatriz.

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