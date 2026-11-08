Reprodução/X Giovanna Antonelli fala sobre turbulência em avião

A atriz Giovanna Antonelli contou que passou por momentos de agonia em um voo na última sexta-feira (6). A aeronave contou com forte turbulência ao passar por uma tempestade e precisou retornar a Belo Horizonte, após não conseguir realizar o pouso. Durante o ocorrido, a artista chegou a mandar mensagens para a família por achar que iria morrer.

"Foi o maior pânico da nossa vida, não foi? Olha, foi o maior medo que eu passei na minha vida. Eu me despedi de todo mundo, mandei mensagem para filho, para filha, marido, meu irmão", contou a atriz.

Tudo foi registrado por Cristiano Ferreira; o passageiro estava sentado ao lado de Giovanna e Helen Ferreira. Nas imagens publicadas, a atriz disse que tentou mexer e organizar questões financeiras, mas não lembrou das informações necessárias.





"Eu não lembrava de uma senha do banco." Fiquei tão nervosa que não tinha nem como deixar um dinheirinho", disse.

Reprodução/Instagram/@giovannaantonelli Atriz Giovanna Antonelli





De acordo com Giovanna, o desespero não foi somente dela; outros passageiros choravam e rezavam durante a turbulência: "Eu olhava para ela, ela chorava e eu chorava. Eu gritava um santo, ela rezava", disse.

A atriz disse que recorreu, rezou muito e fez muitos pedidos de proteção aos santos durante o voo. Apesar do grande susto, o avião conseguiu pousar em segurança, e todos ficaram aliviados e brincaram com a situação no final.

Giovanna Anttonelli contou que hoje enfrentou a pior pânico de sua vida e que o medo foi tanto que chegou a se despedir de todo mundo durante o voo. 😭✈️ https://t.co/47nq6cskHe — Giovanna Anttonelli Updates (@gioantoupdates) November 7, 2026





Trajetória de Giovanna Antonelli

Reprodução/Instagram/@giovannaantonelli Giovanna Antonelli posa de biquíni e encanta seguidores.





Começou sua carreira em 1991, como Angelicat e assistente de palco da Angélica, no Clube da Criança, da extinta TV Manchete. Em 1994, estreou na novela "Tropicaliente" e fez obras de sucesso como "Xica da Silva", "Tocaia Grande", "Força de um Desejo" e "Malhação".

Em 2000, fez sucesso ao viver a prostituta Capitu em Laços de Família. Em 2001, conquistou sua primeira protagonista em 'O Clone', com a muçulmana Jade, que vivia um amor improvável com um brasileiro, que colocava em xeque todo padrão cultural de sua região.

Fez papéis de aclamação nacional em A Casa das Sete Mulheres (2003), Da Cor do Pecado (2004), Viver a Vida (2009), Aquele Beijo (2011) e Salve Jorge (2012). Conquistou o público ao protagonizar Segundo Sol, em 2018.



