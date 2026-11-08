A atriz Giovanna Antonelli contou que passou por momentos de agonia em um voo na última sexta-feira (6). A aeronave contou com forte turbulência ao passar por uma tempestade e precisou retornar a Belo Horizonte, após não conseguir realizar o pouso. Durante o ocorrido, a artista chegou a mandar mensagens para a família por achar que iria morrer.
"Foi o maior pânico da nossa vida, não foi? Olha, foi o maior medo que eu passei na minha vida. Eu me despedi de todo mundo, mandei mensagem para filho, para filha, marido, meu irmão", contou a atriz.
Tudo foi registrado por Cristiano Ferreira; o passageiro estava sentado ao lado de Giovanna e Helen Ferreira. Nas imagens publicadas, a atriz disse que tentou mexer e organizar questões financeiras, mas não lembrou das informações necessárias.
"Eu não lembrava de uma senha do banco." Fiquei tão nervosa que não tinha nem como deixar um dinheirinho", disse.
De acordo com Giovanna, o desespero não foi somente dela; outros passageiros choravam e rezavam durante a turbulência: "Eu olhava para ela, ela chorava e eu chorava. Eu gritava um santo, ela rezava", disse.
A atriz disse que recorreu, rezou muito e fez muitos pedidos de proteção aos santos durante o voo. Apesar do grande susto, o avião conseguiu pousar em segurança, e todos ficaram aliviados e brincaram com a situação no final.
Trajetória de Giovanna Antonelli
Começou sua carreira em 1991, como Angelicat e assistente de palco da Angélica, no Clube da Criança, da extinta TV Manchete. Em 1994, estreou na novela "Tropicaliente" e fez obras de sucesso como "Xica da Silva", "Tocaia Grande", "Força de um Desejo" e "Malhação".
Em 2000, fez sucesso ao viver a prostituta Capitu em Laços de Família. Em 2001, conquistou sua primeira protagonista em 'O Clone', com a muçulmana Jade, que vivia um amor improvável com um brasileiro, que colocava em xeque todo padrão cultural de sua região.
Fez papéis de aclamação nacional em A Casa das Sete Mulheres (2003), Da Cor do Pecado (2004), Viver a Vida (2009), Aquele Beijo (2011) e Salve Jorge (2012). Conquistou o público ao protagonizar Segundo Sol, em 2018.