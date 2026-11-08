Instagram/Reprodução Famosos marcam presença no GP de São Paulo de Fórmula 1

O Autódromo de Interlagos recebeu diversos famosos neste domingo (8), dia do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Antes mesmo do início da corrida, marcado para as 14h, artistas, atletas e influenciadores já circulavam pelo espaço.

Entre os nomes que passaram pelo paddock estão Neymar, Bruna Biancardi, Rafaella, Gabigol, Maisa Silva, entre outros nomes conhecidos.

O ex-jogador Alexandre Pato foi outro que chegou cedo ao autódromo. Conhecido por acompanhar a Fórmula 1, ele declarou torcida para a corrida. Também marcaram presença o surfista Pedro Scooby, a skatista Letícia Bufoni e o ex-jogador Cafu.

O cantor Veigh também esteve no evento, assim como Memphis Depay, jogador do Corinthians, e Raphael Veiga, ex-Palmeiras e atualmente no América-MEX. Confira!

Fórmula 1 pode render fortuna histórica à Globo em 2027

A Globo pretende alcançar um faturamento recorde com as transmissões da Fórmula 1 em 2027, impulsionada pela presença de dois pilotos brasileiros no grid. A chegada de Rafael Câmara à Haas e a permanência de Gabriel Bortoleto na Audi motivaram a emissora a elevar os valores comerciais. Caso venda todas as cotas disponíveis, a categoria terá sua maior arrecadação na história do grupo.

O pacote comercial apresentado ao mercado publicitário na semana passada prevê seis cotas nacionais, cada uma avaliada em R$ 135,074 milhões. Se todas forem negociadas, a Globo poderá arrecadar aproximadamente R$ 810,4 milhões, valor 8% superior aos R$ 750 milhões obtidos com patrocínios na temporada de 2026. As informações são da Folha de S.Paulo.

Além da exposição na TV aberta, os contratos oferecem espaço publicitário no SporTV e no Globoplay. Os patrocinadores também terão inserções comerciais em atrações de grande audiência da Globo, como o Jornal Nacional e a novela das nove. A estratégia comercial busca aproveitar a presença dos brasileiros na competição e o interesse dos anunciantes pelas transmissões em diferentes plataformas.