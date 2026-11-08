Instagram/@loracarola Carolina Dieckmmann interpreta relato sobre proteção de adolescentes

Carolina Dieckmmann usou as redes sociais neste sábado (7) para dar voz a uma história que propõe uma reflexão sobre a segurança de adolescentes e a relação de confiança com os pais.

Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz interpreta um relato sobre um pai que estabelece um código secreto com a filha para que ela possa pedir ajuda caso se sinta em perigo ou desconfortável.

A narrativa, escrita por O Leitor Psique, começa com um acordo feito quando a menina tinha 13 anos, antes de começar a frequentar festas e sair com os amigos. A combinação era simples: se precisasse deixar algum lugar, bastava enviar uma mensagem perguntando: “já comprou o pão?”.

Ao receber a frase, o pai deveria telefonar pouco depois, inventar uma situação de emergência e buscá-la. A regra era clara: não fazer perguntas, cobranças ou julgamentos naquele momento.

Dois anos após a combinação, o recurso foi utilizado pela primeira vez. Durante uma festa de aniversário, a adolescente enviou a mensagem, e o pai foi imediatamente ao encontro dela. No local, encontrou a filha ao lado de uma amiga, Júlia, que demonstrava estar assustada.

As duas entraram no carro, mas foi durante o caminho de volta que o homem descobriu o motivo do pedido. A filha explicou que um rapaz, com aproximadamente 20 anos, insistia para que Júlia saísse da festa com ele de carro, apesar das recusas da jovem.

Sem ter estabelecido um código semelhante com os próprios pais e com receio de contar o que estava acontecendo, Júlia não sabia como deixar o local. Por isso, a amiga decidiu utilizar o acordo que tinha com o pai para ajudá-la.

O homem acolheu a adolescente em sua casa, onde ela passou a noite. Na manhã seguinte, ao levá-la de volta, procurou Rogério, pai de Júlia, para explicar a situação. Inicialmente, ele demonstrou irritação por a filha ter chegado tarde, mas mudou de postura ao entender as circunstâncias que motivaram a saída antecipada da festa.

Depois da conversa, Rogério procurou o outro pai para saber mais sobre o combinado. Ao compreender a proposta, decidiu estabelecer um mecanismo semelhante com a filha. A frase escolhida foi “já tirou o lixo?”.

O relato interpretado por Carolina termina com um conselho aos responsáveis: criar uma palavra ou expressão que permita aos filhos solicitar ajuda sem precisar explicar imediatamente o que aconteceu.

“Então combina hoje uma frase com seu filho. Ele não precisa explicar, você também não pergunta. Às vezes, ele não vai usar para ele”, diz o trecho final da publicação.