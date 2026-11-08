Reprodução/@shawnpbrasil(x) Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem casamento no México

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aproveitaram a noite de sábado (7) em uma festa de casamento no México. O casal esteve entre os convidados da celebração de Ziggy Chareton, empresário do cantor, com Amanda Samii, e apareceu em vídeos compartilhados nas redes sociais.

Em registros publicados por outros participantes, os dois surgem dançando e se divertindo na pista durante a comemoração.

A festa também ganhou destaque nos stories da noiva, onde um dos convidados definiu o evento como "o casamento do ano".

Shawn Mendes e Bruna Marquezine em uma festa de casamento, no México. 😂 https://t.co/F0HPXd3kkM — Shawn Squad Brasil (@shawnpbrasil) November 8, 2026

Para a ocasião, Bruna escolheu um vestido longo verde, com paetês, modelagem ajustada ao corpo e decote frente única.

Shawn e Bruna

O namoro entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes começou no final de 2025, no entanto, a história dos dois teve início há quase 10 anos, no Rock in Rio de 2017.

Na ocasião, o músico foi uma das atrações do evento e foi lá que ele e a atriz se encontraram pela primeira vez. Naquele momento, os dois apenas conversaram nos bastidores do evento e trocaram interações nas redes sociais.

Ao longo dos anos, Shawn e Bruna continuaram se seguindo nas redes sociais e curtindo publicações um do outro, mas com relacionamentos com outras pessoas. Solteiros, eles se reencontraram em 2025, durante o Lollapalooza Brasil.

Em novembro do mesmo ano, Shawn retornou ao Brasil para acompanhar a COP30 e passou alguns dias hospedado na mansão de Ivete Sangalo. Durante sua passagem pelo país, ele também foi flagrado ao lado de Bruna Marquezine na plateia de um show da cantora Dua Lipa.

Desde então, o cantor canadense e a atriz brasileira se tornaram inseparáveis. Eles são frequentemente vistos em passeios em praias do Rio de Janeiro e em viagens internacionais.

O cantor assumiu o namoro oficialmente no dia cinco de agosto, quando parabenizou a namorada pelo seu aniversário de 31 anos. "Feliz aniversário, my baby. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser piegas, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos", escreveu Shawn.