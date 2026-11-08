Reprodução/YouTube/Aviões e Música Lito Sousa tem vídeo gerado por IA

O canal Aviões em Música, do influenciador Lito Sousa, que faleceu em agosto de 2026, após ser diagnosticado com a rara Doença de Creutzfeldt-Jakob, continua com os trabalhos. Na plataforma YouTube, o projeto segue utilizando a imagem de Lito, no entanto, utilizando inteligência artificial.

A i niciativa chamou a atenção dos seguidores depois que uma publicação nas redes sociais mostrou uma versão digital do influenciador. O vídeo foi identificado como conteúdo produzido com inteligência artificial, mas a semelhança com Lito fez com que parte do público questionasse se era uma gravação antiga ou uma produção feita após sua morte.

Em um vídeo postado no Aviões em Música, neste domingo (8), o especialista em aviação apareceu em um vídeo gerado pela tecnologia. No conteúdo, foi tratado o tema "Maior desastre aéreo com um único avião", e causou nostalgia com os seguidores.

Reprodução/Instagram/@podpah Lito Sousa já recebeu a substância experimental para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-Jakob.





Ao perceberem o conteúdo, os fãs fizeram questão de comentar as imagens do canal e ressaltaram a saudade do influenciador.





"Que a inteligência artificial seja uma ferramenta para manter o legado do lito", disse um. "Que mistura de sentimentos, saudades e gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer o Lito, falar sobre algo que ele amava e entendia muito", pontuou outro.

"E eu esperava que esse vídeo fosse refeito pelo Lito, ainda em vida, mas infelizmente não foi possível, mas sua memória e legado sempre serão eternos!" Obrigado a todos por manterem esse legado e o canal ativos. Realmente, Lito estaria muito feliz e orgulhoso disso. Parabéns a todos e a nós que continuamos a engajar esse canal tão importante na história do Brasil e que ajuda a formar novos entusiastas, auxiliar profissionais e fortalecer a aviação brasileira", elogiou um terceiro.





Morte de Lito Sousa

Lito Sousa, criador do canal "Aviões e Músicas", morreu aos 59 anos. O influenciador havia sido diagnosticado, em agosto, com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, progressiva e fatal.

Leia mais: Morre Lito Souza, criador do canal Aviões e Músicas, aos 59 anos

Conhecido por produzir conteúdos sobre aviação e explicar temas técnicos de forma acessível, Lito também ficou conhecido por abordar acidentes aéreos e ajudar pessoas que tinham medo de voar. Ao longo da trajetória, o canal "Aviões e Músicas" conquistou milhões de seguidores.

A Doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença neurodegenerativa rara que provoca uma rápida deterioração neurológica. Atualmente, não existe tratamento capaz de curá-la.

Lito passou por um tratamento experimental com a medicação ALN-6457, que chegou ao Brasil no começo do mês em uma operação de urgência que teve participação da Anvisa e da Receita Federal. Ele foi o primeiro humano a receber a medicação.