Reprodução/Instagram/@zefelipe Cantor Zé Felipe

O avião em que estavam o cantor Zé Felipe e a influencer Rafa Uccman teve uma pane durante uma tentativa de decolagem em Goiânia, com ida para Maceió, na noite da última segunda-feira (6). Nas redes sociais, Rafa disse que escutou um estrondo forte e percebeu uma mudança na pressão da cabine, mesmo com a aeronave no solo.

De acordo com a influenciadora, o avião acelerou na decolagem quando os passageiros escutaram um barulho e sentiram uma forte pressão nos ouvidos. A luz ligou na aeronave e os pilotos interromperam o procedimento para ver qual foi o problema.

"Além do barulho muito forte, muito alto, a gente começou a sentir a pressurização da cabine extremamente forte. Sabe quando você vai decolar e o ouvido entope? Só que foi do nada", disse.





Rafa viu que a sensação foi diferente do que é normal durante o voo, principalmente porque o avião não tinha saído do chão: "Gente, foi bizarro", disse.

Reprodução/Instagram/@rafauccman Rafa Uccman revela pane em avião





A influenciadora ainda pontuou que os imprevistos os deixaram com medo de viajarem. Para a famosa, tudo foi um sinal para não embarcarem para Salvador.

"A gente está levando isso como sinal, porque os dois aviões deram problema. Um, na verdade, aconteceu essa falha técnica da pressão dentro da aeronave. A gente ouviu um barulho, um estrondo muito forte, tipo da turbina, e o outro não tinha o piloto, só tinha o copiloto", contou.

Zé Felipe fala sobre episódio

Reprodução/Instagram Zé Felipe





Os dois pretendiam viajar para Maceió, em que Zé Felipe faria uma apresentação na festa de aniversário do influenciador Alvaro. O filho de Leonardo também se pronunciou nas redes sociais após confirmar que não conseguiu embarcar após o problema.

"Tava indo agora pro aniversário do Álvaro pra tocar, empolgadão, e o avião deu uma pane, mano. E não deu pra gente decolar", disse.

O cantor também disse que Virginia ofereceu sua aeronave, só não foi possível por não conseguir um piloto habilitado rápido. Ele ficou chateado por não participar da comemoração e mencionou que estará acompanhado de Rafa.

"Fico chateado porque eu queria ir cantar para quem eu gosto. Amo o Álvaro. Tem vários amigos que estão na festa também; estava indo com a Rafa. Mas oportunidade não vai faltar, e Deus sabe de tudo", pontuou.