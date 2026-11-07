Instagram/Reprodução Zé Felipe dá bronca em Virgínia após atraso para almoço

Zé Felipe aproveitou o sábado (7) para preparar um almoço em casa para Virgínia Fonseca, os três filhos do antigo casal e alguns amigos.

O encontro, no entanto, teve um imprevisto: a influenciadora demorou a chegar, e o cantor precisou esperar cerca de três horas para que todos pudessem se reunir à mesa.

A situação virou motivo de brincadeira entre os dois. Ao mostrar a refeição nas redes sociais, Virgínia contou que o almoço havia sido preparado pelo ex-marido. "O Zezinho preparou para nós", declarou ela no vídeo.

Zé Felipe, por sua vez, fez questão de lembrar que havia terminado tudo bem antes. "Meio-dia ficou pronto", afirmou o cantor. Na sequência, a influenciadora reagiu à cobrança: "Ele joga na cara", brincou.

Reaproximação de Zé Felipe e Virgínia

Virginia Fonseca e Zé Felipe passaram a ser vistos juntos com mais frequência após o fim do relacionamento da influenciadora com Vini Jr., anunciado no dia 11 de outubro. No mesmo dia, eles curtiram um dia de praia em Miami, nos Estados Unidos.

Posteriormente, a loira postou um vídeo com um áudio atribuído ao cantor sertanejo nas redes sociais. Já na quarta-feira (14), Zé Felipe rebateu o comentário de um internauta que criticou a retomada de contato com Virginia.

Na mensagem enviada ao músico, o seguidor escreveu: "Deixou o bagulho rodar tantos km e foi buscar ainda, cê é louco, não compensa". Zé Felipe, então, rebateu: "Não compensa é ter esses bagaços que você mexe".

Um dia depois, na quinta-feira (16), Virginia surgiu hospedada no apartamento do músico, em São Paulo. Já neste domingo (18), poucas horas antes da interação publicada por Zé Felipe, internautas notaram que Virginia Fonseca desarquivou algumas fotos antigas ao lado do ex-companheiro.

Na última semana, a influenciadora ficou hospedada no apartamento luxuoso do cantor, em Miami, nos Estados Unidos.

Apesar das especulações sobre uma reconciliação, Virginia e Zé Felipe não comentaram o assunto publicamente. Eles ficaram juntos por cinco anos e anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025. Do relacionamento nasceram os três filhos do ex-casal: Maria Alice, Maria Flor, e José Leonardo.