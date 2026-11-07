Thayla Ayala disse que passou por momentos de preocupação com a saúde antes de descobrir que tinha entrado na perimenopausa com 39 anos. Durante um bate-papo com Adriane Galisteu no videocast Mil E Uma Tretas, a atriz disse que enfrentou muitas alterações de cunho emocional e até dificuldades para dormir.
O artista pontuou que os primeiros sinais afetaram seu bem-estar e chegaram a despertar o receio de que estivesse enfrentando talvez um quadro de depressão. Porém, ela percebeu muitas diferenças do que viveu durante a gravidez.
"Meu primeiro sintoma foi esse. Eu deprimi", disse a atriz ao falar nas alterações. Durante a conversa, a apresentadora demonstrou que se identificou com o relato: "Eu também", revelou Adriane.
Thaila ressaltou que, por estar muito cansada, isso interferiu nas atividades diárias, mesmo quando tinha vontade de sair de casa.
"Eu comecei a falar: 'Cara, devo estar, mas está diferente. Eu tenho vontade de sair da cama, mas eu não consigo. Eu estou cansada'", afirmou.
Suspeita de câncer
Com todas as mudanças emocionais, Thaila disse que ficou sem dormir e chegou a querer utilizar medicamentos controlados.
"Eu nunca entrei na tarja preta, pedi: 'Pelo amor de Deus, vou precisar entrar na tarja preta, preciso dormir'. Eu sempre fiz terapia e minha terapeuta começou a ficar… Como eu tive depressão na gestação", ressaltou.
Ela contou que achou que estava com câncer e, inclusive, chegou a fazer exames para investigar: "Eu achei que estava com câncer. Eu fiz todos os exames de câncer que existem, até que chegou o diagnóstico: 'Você está na perimenopausa'", disse.
Relacionamento
Thaila Ayala é casada com o ator Renato Góes desde 2019. Os dois iniciaram o relacionamento em 2017 e oficializaram a união em uma cerimônia realizada em Olinda, Pernambuco.
Juntos, eles são pais de Francisco e Tereza, que frequentemente aparecem em registros compartilhados pelo casal nas redes sociais.