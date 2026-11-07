Reprodução/TV Brasil Atriz Thayla Ayala

Thayla Ayala disse que passou por momentos de preocupação com a saúde antes de descobrir que tinha entrado na perimenopausa com 39 anos. Durante um bate-papo com Adriane Galisteu no videocast Mil E Uma Tretas, a atriz disse que enfrentou muitas alterações de cunho emocional e até dificuldades para dormir.

O artista pontuou que os primeiros sinais afetaram seu bem-estar e chegaram a despertar o receio de que estivesse enfrentando talvez um quadro de depressão. Porém, ela percebeu muitas diferenças do que viveu durante a gravidez.

"Meu primeiro sintoma foi esse. Eu deprimi", disse a atriz ao falar nas alterações. Durante a conversa, a apresentadora demonstrou que se identificou com o relato: "Eu também", revelou Adriane.

Thaila ressaltou que, por estar muito cansada, isso interferiu nas atividades diárias, mesmo quando tinha vontade de sair de casa.

"Eu comecei a falar: 'Cara, devo estar, mas está diferente. Eu tenho vontade de sair da cama, mas eu não consigo. Eu estou cansada'", afirmou.





Suspeita de câncer

Reprodução/Instagram/@renatogoess Renato Góes e Thaila Ayala





Com todas as mudanças emocionais, Thaila disse que ficou sem dormir e chegou a querer utilizar medicamentos controlados.

"Eu nunca entrei na tarja preta, pedi: 'Pelo amor de Deus, vou precisar entrar na tarja preta, preciso dormir'. Eu sempre fiz terapia e minha terapeuta começou a ficar… Como eu tive depressão na gestação", ressaltou.

Ela contou que achou que estava com câncer e, inclusive, chegou a fazer exames para investigar: "Eu achei que estava com câncer. Eu fiz todos os exames de câncer que existem, até que chegou o diagnóstico: 'Você está na perimenopausa'", disse.

Relacionamento

Reprodução/Instagram Thaila Ayala





Thaila Ayala é casada com o ator Renato Góes desde 2019. Os dois iniciaram o relacionamento em 2017 e oficializaram a união em uma cerimônia realizada em Olinda, Pernambuco.

Juntos, eles são pais de Francisco e Tereza, que frequentemente aparecem em registros compartilhados pelo casal nas redes sociais.