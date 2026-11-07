Instagram/@taisdeverdade Taís Araujo celebra atuação de Lázaro Ramos



Após a exibição do último capítulo de “A Nobreza do Amor”, na noite de sexta-feira (6), Taís Araujo usou as redes sociais para comentar a atuação de Lázaro Ramos na novela.

O ator interpretou o vilão Jendal, cujo destino foi revelado no encerramento da trama da TV Globo.

Em uma foto compartilhada nos Stories do Instagram, a atriz apareceu ao lado do companheiro e destacou a satisfação em acompanhar o desempenho dele na novela.

“Meu malvado favorito”, escreveu Taís. Na sequência, completou: “Parabéns, mozinho! Você brilhou muito nessa novela e que alegria te ver feliz”.

Casados há mais de 22 anos, os dois voltaram a dividir cenas na reta final da produção, mas desta vez em lados opostos da história. Enquanto Lázaro deu vida a Jendal, Taís interpretou Menemi, rainha de Zinga e aliada da princesa Alika, personagem de Duda Santos, na disputa contra o vilão pela recuperação do trono de Batanga.

A parceria profissional entre os atores já passou por outras produções da televisão, como “Cobras & Lagartos”, “Geração Brasil” e “Mister Brau”. Nas obras anteriores, os personagens formavam casais ou mantinham relações de aliança.

Em “A Nobreza do Amor”, porém, a história apresentou uma dinâmica diferente, com os dois interpretando adversários e protagonizando confrontos.

Taís Araujo quebra o silêncio após mensagens de Vorcaro

A atriz Taís Araujo reagiu com bom humor às mensagens atribuídas ao ex- banqueiro Daniel Vorcaro, nas quais ela e o marido, o ator Lázaro Ramos, teriam sido chamados de “chatos”.

Durante um evento em Fortaleza, nesta última quinta-feira (29), a artista afirmou ter gostado da declaração e explicou que se sentiu satisfeita por não fazer parte do círculo de pessoas envolvidas na conversa.

"Eu adorei. Fiquei tão feliz! Pensei: 'Meu Deus, que legal! Que bom não fazer parte disso'. E é isso, gente. Acho que o resto tem que ser perguntado a quem falou, né? Mas, quando li, pensei: 'Sim, eu não compactuo com vocês'", disse Taís ao portal Urbnews.

A repercussão começou após a divulgação de supostas conversas entre Vorcaro e o empresário Flávio Carneiro sobre a escolha de celebridades para uma campanha publicitária. Na troca de mensagens, Carneiro teria sugerido Taís e Lázaro, destacando a popularidade do casal.

Vorcaro, por sua vez, teria rejeitado os nomes e indicado preferência pelo cantor Zé Felipe e pela influenciadora Virginia Fonseca. “Acho chatos. Ambos. Tem que ser Zé e Virginia”, diz a mensagem atribuída a ele.

Lázaro Ramos também reagiu às mensagens

Em setembro, Lázaro Ramos já havia comentado o episódio de maneira irônica. Após a circulação das mensagens, o ator publicou nas redes sociais: “Que minha chatice me livre de todo mal, amém!”. A publicação foi interpretada como uma resposta bem-humorada à avaliação atribuída ao empresário.

O conteúdo ganhou repercussão depois de ser compartilhado pelo jornalista Sérgio Santos, conhecido como Zamenza, no X, antigo Twitter. As mensagens teriam sido extraídas do celular de Vorcaro, mas a autenticidade integral do material não foi confirmada de forma independente. A defesa do ex-banqueiro contesta o conteúdo vazado.

Também não há confirmação de que Taís Araujo e Lázaro Ramos tenham recebido uma proposta formal para participar da campanha publicitária mencionada nas conversas.