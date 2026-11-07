Instagram/Reprodução Famosos acompanham treinos da F1 em Interlagos

O Autódromo de Interlagos está recebendo, neste sábado (7), diversos famosos que acompanham a programação do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

Além de assistir aos treinos dos pilotos, os convidados aproveitam a passagem pelo circuito para conhecer os bastidores das equipes. Para a ocasião, as personalidades apostam em looks que combinam estilo, elegância e conforto.

A programação da categoria começou às 11h30, com o último treino livre da 20ª etapa da temporada 2026. Às 15h, os pilotos disputam a classificação, que define o grid de largada para a corrida deste domingo (8).

O último vencedor da etapa brasileira foi Lando Norris, que conquistou a prova em 2025. No histórico do GP, Alain Prost soma seis vitórias, sendo cinco em Jacarepaguá e uma em Interlagos. Considerando apenas o circuito paulista, Michael Schumacher lidera, com quatro triunfos.







Operação especial

Para os fãs que optarem por ir de metrô e trem para o Grande Prêmio de São Paulo, a linha circular 606F/10 Circular G.P. SP – Autódromo, estará disponível nos três dias de evento. O embarque é na Rua Plínio Schmidt, bem ao lado da Estação Autódromo, da Linha 9-Esmeralda.

Já aqueles que preferem realizar o trajeto através de um ônibus direto ao autódromo, três opções de linhas serão disponibilizadas durante o final de semana (07 e 08):

Linha 606A/10: saída do Aeroporto de Congonhas, na Praça Comandante Linneu Gomes; das 7h às 13h

Linha 606P/10: saída da Avenida Octalles Marcondes Ferreira, próximo ao Shopping SP Market e da Jurubatuba-Senac, da Linha 9-Esmeralda; das 7h às 13h

Linha 906T/10: saída na região da Alameda Casa Branca com viagens de ida das 7h às 12h.

Para a volta, ônibus entre 16h30 e 18h30 também trânsito entre sábado e domingo. As linhas 607F/10 e 607F/01 levam ao Terminal Santo Amaro, enquanto as 906T/10 e 906T/01 seguem para a região do Trianon/MASP.

Aos domingos (8) as viagens são de graça: todas as linhas especiais e os demais ônibus municipais não cobram tarifa por conta do programa Domingão Tarifa Zero. Na sexta-feira (06) e no sábado (07), as passagens tem um custo fixo de R$ 5,30; é possível pagar nos validadores por aproximação com cartão de crédito ou débito, carteira digital no celular ou qualquer modalidade do Bilhete Único.

Para conferir todas as paradas de cada uma das linhas, os interessados devem acessar as plataformas oficiais do governo. A operação é coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e pela SPTrans.

Interdições e alterações

Quem mora ou circula pela região também deve ficar atento, uma vez que interdições foram feitas pela CET no entorno do autódromo.

Para o funcionamento das linhas expressas, outras 45 linhas municipais que atendem as regiões da Cidade Dutra, Grajaú, Varginha e Parelheiros terão desvios de sexta a domingo, passando prioritariamente pela Avenida Atlântica e pela Ponte Vitorino Goulart da Silva. As linhas 5630/10 (Term. Grajaú – Metrô Brás), 6030/10 (UNISA Campus 1 – Term. Sto. Amaro) e 695X/10 (Term. Varginha – Metrô Jabaquara) seguem pela Avenida Interlagos até as 16h30, quando começa a saída do público.

O trajeto normal das linhas deve voltar ao normal por volta das 21h ou quando a via for liberada.