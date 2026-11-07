Reprodução/Instagram/@giovannagoldgold Atriz Giovanna Gold

Giovanna Gold, eliminada de A Fazenda 18, revelou ter sido vítima de um golpe financeiro. Sem detalhes, a artista pediu ajuda aos seguidores no Instagram e contou que perdeu todo o dinheiro que tinha juntado.

Tudo foi postado pela ex-peoa na noite da última sexta-feira (6): "Oi, gente. Cheguei de São Paulo, sofri um golpe e roubaram todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. Eu estou com menos R$ 3 mil no banco. Eu aceito qualquer ajuda. Não posso me odiar mais. Estou profundamente perturbada", disse.

A artista disse que os criminosos se passaram por profissionais da área da Justiça, no entanto, não detalhou.





"Isso só aconteceu, provavelmente, porque eu estou com desordem mental. Não me passou pela cabeça que o meu advogado não era meu advogado, que o promotor não era o promotor", pontuou.

Reprodução/Internet Giovanna Gold já queria participar de A Fazenda antes do convite





A atriz disse, inclusive, que qualquer ajuda no seu Pix seria de grande valia: "Eu aceito qualquer ajuda! Esse é o meu Pix. Eu agradeço muito, de coração. Era a guerra espiritual que se concretizou", disse.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.