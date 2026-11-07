Reprodução/Instagram/@anapaulasiebert Ana Paula Siebert

Ana Paula Siebert postou diversos cliques em um mar paradisíaco, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e acabou dividindo entre os seguidores momentos especiais da viagem na última sexta-feira (6) e todos os detalhes especiais.

"Minhas primeiras horas em Abu Dhabi. Aproveitei a manhã livre para dar um mergulho nesse mar que mais parece uma piscina! São 1,3 km de praia construídos especialmente para o hotel. Impressionante, né?", disse.

No post, a influencer postou os looks que valorizaram seu corpo definido, além de imagens de uma mesa arrumada para o café da manhã. Ela está hospedada no resort de luxo Emirates Palace Mandarin Oriental.

Início do relacionamento com Roberto Justus

A história de Ana Paula Siebert e Roberto Justus começou a ganhar novos capítulos em 2013, quando os dois se reaproximaram após se conhecerem no reality show "Aprendiz Universitário", exibido em 2009 e apresentado pelo empresário. Na época do programa, porém, eles não iniciaram um relacionamento amoroso. O romance começou anos depois, após a separação de Justus e Ticiane Pinheiro.

O casal oficializou a união em 30 de abril de 2015, data em que o empresário também comemorava seu aniversário de 60 anos. Com uma diferença de idade de 33 anos, os dois construíram uma relação que se tornou frequente nas redes sociais, onde compartilham momentos da vida familiar e viagens.

Nascimento da filha

Em 17 de maio de 2020, Ana Paula e Roberto se tornaram pais de Vicky, primeira filha da influenciadora e a caçula do empresário. O nascimento ocorreu em São Paulo e foi celebrado pelo casal nas redes sociais. Na ocasião, Ana Paula compartilhou a emoção com a chegada da menina e destacou a transformação que a maternidade trouxe para sua vida.

Desde então, Vicky também aparece em registros publicados pelos pais, que dividem com os seguidores momentos especiais da rotina em família. Mesmo com a exposição pública, Ana Paula já falou sobre a importância de preservar o bem-estar emocional da filha e estabelecer limites para o que é compartilhado na internet.



