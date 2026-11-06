Reprodução/Instagram Virginia visita a AACD e impede cobertura do SBT.

Virginia Fonseca, de 27 anos, pediu que o SBT não acompanhasse sua visita à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), que ocorreu nesta quinta-feira (5), em São Paulo. A decisão ocorreu após a influenciadora ter sido detonada por Silvia Abravanel, de 55 anos.

Durante a passagem de Virginia pelo local, foi permitida apenas a presença de fotógrafos e da equipe de suas redes sociais, onde todo o conteúdo registrado será publicado.

A influenciadora, junto aos seus sócios fizeram uma doação robusta à AACD."Recebemos Virginia, Samara Pink e Thiago Stabile, sócios da We Pink, que vieram acompanhar de perto o nosso trabalho e arrancaram sorrisos sinceros das nossas crianças e famílias. E, ao final da visita, mais uma vez nos surpreenderam com um gesto de muita generosidade: uma doação de 1 milhão de reais!", escreveu a instituição em uma postagem publicada no Instagram.

Vale destacar que Virginia cancelou sua participação no Teleton, maratona beneficente que começa nesta sexta-feira (6), promovida pela família Abravanel e exibida pelo SBT, que tem o objetivo de arrecadar fundos para a AACD.

A atitude da loira ocorreu na última semana, poucos dias depois de um desentendimento público com a herdeira de Silvio Santos (1930-2024), Silvia Abravanel. Virginia comandaria um horário da atração neste sábado (7).

Neste ano, a meta de arrecadação do Teleton é de R$ 30 milhões, cerca de R$ 5 milhões a menos que em 2025. Nomes como Eliana, Celso Portiolli, Xuxa, Angélica e Ana Castela estão confirmados.







Entenda a treta entre Virginia e Silvia Abravanel

Tudo começou no dia 27 de outubro, quando Silvia Abravanel usou as redes sociais para criticar a influenciadora após a circulação de um vídeo em que ela aparece dançando com notas de dólar presas às roupas durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos. Na ocasião, Silvia também sugeriu que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, tomasse a guarda dos três filhos que Virginia tem com o cantor.

ReproduçãoInstagram Virginia vai à AACD após desentendimento com Silvia Abravanel, mas impede cobertura do SBT .





"Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças... Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem", escreveu Silvia na ocasião.





Posteriormente, a apresentadora voltou a detonar Virginia nas redes sociais. "Apenas está colocando as asas de fora e esfregando na cara de todos o que ela sempre foi! Primeiro colhe o maior número de seguidores usando máscara. Depois que conseguiu, arranca a máscara e mostra a verdadeira face, mas já será tarde demais", detonou a herdeira de Silvio Santos.

As declarações de Silvia Abravanel logo repercutiram na web e Virginia se pronunciou sobre o assunto. Sem citar nomes, ela republicou um comunicado publicado por sua assessoria de imprensa, a VF Digital.

"É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes. Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites. Nenhuma discordância justifica colocar em dúvida a capacidade de uma mãe de cuidar e amar seus filhos", diz a nota.