Reprodução/TV Cultura Tony Belloto fala sobre câncer

O músico Tony Bellotto desabafou sobre sua vida após descobrir um câncer no pâncreas. Casado com a atriz Malu Mader, o famoso recebeu o diagnóstico no início do mês passado e decidiu que agora está adotando um novo estilo de vida.

De acordo com ele, após passar por outras sessões de quimioterapia, afirma que está em um bom momento: "Meu tratamento está ótimo. Não estou mais fazendo quimioterapia, mas continuo em tratamento, controlando a doença e levando uma vida normal. Tenho conseguido retomar a rotina normalmente, tocando, escrevendo, malhando, fazendo todas as coisas que eu fazia. E testemunhando esse avanço da medicina no tratamento dos vários tipos de câncer, principalmente no de pâncreas, conseguimos muitas melhorias ultimamente", disse.

Quando perguntado sobre as mudanças em sua vida após descobrir a doença, Bellotto disse que tudo mudou: "Um diagnóstico de câncer e, no meu caso, de um tão grave quanto o de pâncreas muda totalmente a sua visão de vida. É instantâneo, quase como entrar numa outra dimensão", contou ao O Globo.





Ele pontuou que passou a enxergar as coisas de forma mais sólida, precisando lidar com todos os dilemas que surgem. O músico disse que está mais zen e encara o dia a dia de uma forma muito mais simples.

Estigma

O esposo de Malu Mader também disse que a medicina evoluiu bastante e que isso tem permitido que ele leve uma vida tranquila. Bellotto ainda enfatizou que a doença é bastante estigmatizada. Segundo ele, são dias complicados, mas é necessário seguir em frente.

"Na maior parte do tempo, não fico pensando: 'Eu tenho câncer, eu tenho câncer'. A ideia não é essa. No convívio com médicos durante o tratamento, vejo que a medicina evoluiu muito e tem evoluído muito diariamente. Temos avanços para diversos tipos de câncer. Então, vou levando a minha vida normalmente. Mas ainda é, sim, uma doença estigmatizada, e o conselho que dou para quem é diagnosticado é tentar pensar como um acontecimento desses da vida. Que são difíceis, mas que precisamos levar a vida", disse.

Trajetória de Tony Bellotto

Reprodução/TV Globo Tony Bellotto no Altas Horas





Músico e escritor brasileiro, Tony é guitarrista e compositor dos Titãs desde a criação da banda, nos anos 1980. Estreou na literatura em 1995, com Bellini e a Esfinge, primeiro de uma série de livros policiais.

Entre 1999 e 2016, foi apresentador da atração Afinando a Língua, no Canal Futura. É casado com a atriz Malu Mader, com quem tem dois filhos: João Mader Bellotto e Antônio Mader Bellotto. O músico também é pai de Nina, fruto de um relacionamento anterior.