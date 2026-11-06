Reprodução/Instagram/@scheilacarvalhooficial Scheila Carvalho em procedimento estético

Scheila Carvalho, de 53 anos, apareceu com o rosto inchado em um vídeo postado nas redes sociais na quinta-feira (5). Grande musa da década de 1990, a Morena do Tchan está se recuperando de um lifting facial, procedimento que tem como objetivo rejuvenescer o rosto.

O procedimento foi realizado em 20 de outubro. No entanto, só agora Scheila resolveu mostrar as imagens aos seguidores, depois dos primeiros dias da intervenção. De acordo com a artista, foi preciso usar uma máscara de gelo para reduzir o inchaço.

Além disso, ela precisou seguir uma alimentação composta apenas por líquidos e alimentos pastosos nos primeiros dias da recuperação. As fotos ainda mostram a ex-dançarina com os pontos no rosto.

"Estou com essa máscara de gelo para desinchar. Minha boca está inchada, viu, gente? Não é assim que eu vou ficar, não. Tenham paciência", disse ela, rindo da situação.

De acordo com ela, no segundo dia houve um aumento no inchaço, o que a deixou bastante preocupada. Ela ainda retirou a rede hemostática, que ajuda a cicatrizar a pele. No terceiro dia, a famosa já se alimentou normalmente.

Trajetória de Scheila

Scheila Carvalho Ladeira é uma apresentadora e ex-dançarina brasileira. Ficou conhecida por integrar o grupo "É o Tchan!", entre 1997 e 2005. Em 1997, ela se inscreveu no concurso "A Nova Morena do Tchan", que escolheria a substituta da dançarina Débora Brasil no grupo.

A famosa chegou a gastar o dinheiro que estava juntando para comprar um carro para adquirir as passagens de avião até Salvador, onde participaria da fase eliminatória.

Após eliminar mais de 2 mil concorrentes, ela venceu a disputa final contra Rosiane Pinheiro no Domingão do Faustão, em 3 de agosto de 1997. O grupo se tornou um verdadeiro fenômeno no final dos anos 1990, e as dançarinas viraram musas nacionais, com participações em diversos programas, como Domingo Legal, com Gugu, Angel Mix, com Angélica, e Hebe.

Em 2002, Scheila começou a namorar o cantor Tony Salles, na época vocalista do É o Tchan!. Os dois se casaram em 17 de abril de 2007 e tiveram a filha Giullia.



