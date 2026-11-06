Ursula Coyote/AMC | Divulgação RJ Mitte, de Breaking Bad, tem causa da morte revelada.

Um relatório final da investigação sobre a morte de RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad" revelou a causa do falecimento do ator. Ele morreu aos 34 anos, no dia 12 de outubro, no Texas, nos Estados Unidos.

De acordo com o documento, Mitte foi declarado morto às 13h32 daquele mesmo dia. O relatório confirmou que o ator cometeu suicídio. As informações foram divulgadas pelo Page Six.

Os documentos também revelam que foram solicitadas autópsia e exames toxicológicos. No entanto, os resultados não foram incluídos nos resultados obtidos pelo site.

A morte de RJ Mitte

Poucos dias após a sua morte, a mãe de Mitte, Dyna, contou detalhes sobre as últimos momentos do filho em entrevista à NBC News. Ela disse que não conseguiu entrar em contato com ele por telefone naquela manhã e, por isso, foi até a casa dele para levar o almoço. Lá, o encontrou sem vida. Segundo ela, o ator não deixou um bilhete de despedida.

Dyan Mitte ainda relatou que, nos meses que antecederam a morte do filho, havia o incentivado a buscar ajuda terapêutica. No entanto, ele assegurava que conseguiria lidar com a situação sozinho. A motivação para o suicídio do ator ainda seguem desconhecidos.

Carreira

RJ Mitte ficou famoso mundialmente por seu papel como Walter "Flynn" White Jr. na premiada série "Breaking Bad", produzida pela emissora norte-americana AMC e criada por Vince Gilligan. De 2008 a 2012, ele interpretou o filho do personagem principal, o professor de química Walter White, vivido por Bryan Cranston.

Assim como o seu personagem, Mitte tinha paralisia cerebral. Para construir o papel, ele pesquisou sobre o personagem e utilizou experiências pessoais para conferir autenticidade à interpretação.

Ao longo das cinco temporadas da série, exibidas entre 2008 e 2013, o ator participou de 56 episódios. Na trama, seu personagem também passa a usar o nome Flynn, em uma tentativa de estabelecer distância em relação ao pai.

Além de atuar, ele também defendeu os direitos das pessoas com deficiência, atuando como embaixador da United Cerebral Palsy e do Shriners Children's Hospital.

Depois de "Breaking Bad", o ator seguiu trabalhando em produções de cinema e televisão. Entre seus projetos estão o filme de ficção científica "The Recall" (2017), no qual contracenou com Wesley Snipes, e o thriller "The Oak Room" (2020). Em 2022, integrou o elenco da série "Guardiões da Justiça", da Netflix, interpretando Mind Master.

Em 2026, Mitte também participou de "Talking to Strangers", drama romântico sobre um homem com paralisia cerebral. Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, o ator ainda tinha projetos em diferentes estágios de desenvolvimento.