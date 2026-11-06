Reprodução/Instagram Antes de morrer, Lito Sousa escreveu cartas para o filho.

Mila Seidl, de 41 anos, viúva do influenciador e especialista em aviões Lito Sousa (1967-2026), compartilhou detalhes das últimas conversas que teve com o marido e o filho, Malone, de sete anos. Antes de morrer, aos 59 anos, o criador de conteúdo explicou ao menino que estava próximo do fim da vida e encontrou uma forma inusitada de continuar presente na vida dele, mesmo após sua partida.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., a empresária contou que Lito aproveitou o período em que ainda estava cognitivo para conversar com o filho sobre a morte e o ciclo da vida. Para ajudar o menino a compreender melhor o assunto, o influenciador utilizou como referência uma série sobre guepardos que os dois costumavam assistir juntos. Durante a conversa ele explicou que poderia morrer, porém, o amor pelo menino continuaria vivo.

Além da conversa profunda, Lito encontrou uma maneira de se manter presente ao longo da trajetória do filho. O especialista em aviões preparou três vídeos destinados a momentos específicos da vida de Malone, incluindo aniversários futuros.

As gravações foram planejadas para que o menino pudesse receber conselhos do pai em diferentes momentos de seu desenvolvimento. Entre os assuntos abordados estão autoestima, religião e até orientações práticas para quando ele começar a dirigir.

Mila ainda revelou que enfrenta dificuldades para assistir esses registros, principalmente aqueles gravados durante o período em que o marido estava doente. "Pode ser que um dia, quando eu estiver cicatrizada, eu consiga", disse a empresária.

Lito Sousa morreu no dia 1° de outubro, após complicações da Doença de Creutzfeldt-Jakob, uma enfermidade neurodegenerativa rara.

Mila Seidl explica decisão sobre velório de Lito Sousa

No bate-papo, Mila Seidl ainda explicou por que não permitiu que fãs tirassem fotografias durante o velório de Lito Sousa. Segundo ela, a decisão ocorreu para preservar as boas memórias do pequeno Malone.

"Quando o Lito faleceu, para mim era um desespero pensar, por conta do meu filho, em ter uma foto do Lito falecido. Eu já tinha conversado com ele sobre a gente fazer o velório dele aberto, mas, ao mesmo tempo que sim, o meu medo era: eu não quero que ninguém tire fotos", disse a Seidl.





A empresária explicou que providenciou um esquema especial para o velório, que impediu que fãs registrassem imagens do criador do canal do Youtube "Aviões e Músicas".

"Porque, gente, se a pessoa quer ir para se despedir, tudo bem. Mas não precisa tirar foto [...]. A gente fala: 'Claro que não', mas as pessoas fazem. Elas querem isso. Tem um desejo mórbido nessas coisas só que isso traz o sofrimento de alguma outra pessoa que fica aqui", concluiu Mila.", concluiu Mila.