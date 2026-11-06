Reprodução: Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela e André Frambach revelaram que querem aumentar a família em breve e ter dois filhos. Ela contou que passou por uma cirurgia há pouco tempo e, desde então, passou a ter mais cuidado com a saúde.

"Fiz uma cirurgia que foi um sucesso e a endometriose não está mais presente no meu corpo. Mesmo assim, continuo fazendo meus exames e minhas consultas regularmente, para que, quando engravidarmos, eu esteja plenamente bem. Sou capricorniana, uma workaholic, amo trabalhar, mas precisava desse período para cuidar da minha saúde e não negligenciar mais a dor", disse.

Larissa pontuou que não quer apenas um filho, mas dois: "Temos vontade de ter dois. Desejamos que venham com muita saúde e que sejam muito amados. Já estamos na nossa nova casa pensando em dois quartinhos, que, por enquanto, serão quartos de visita, mas que, a longo prazo, esperamos transformar em espaços para os nossos filhos. Queremos uma casa cheia de bichinhos e crianças", pontuou.





Segundo a famosa, o companheirismo de André Luiz ajuda a enfrentar as exigências do mundo profissional. Com agendas que nem sempre coincidem, os dois encontram na relação uma maneira de se manterem próximos.

"Estamos onde nosso trabalho está. Mas, quando estamos juntos, nos tornamos casa um do outro. É essa possibilidade de conversar, ter um diálogo aberto, dar conselhos e dividir questões que estamos vivendo. Podemos compartilhar momentos de felicidade, mas também aqueles em que estamos nervosos, ansiosos ou achando que talvez não vamos dar conta de alguma coisa. Estamos ali um pelo outro", disse à Marie Claire.

Casamento

Em janeiro, a atriz contou como o marido encontrou uma forma criativa de demonstrar interesse romântico enquanto os dois trabalhavam em novelas nos Estúdios Globo. Ela explicou que André costumava deixar recados no para-brisa de seu carro, que ficava estacionado na garagem da emissora. Apesar do que muitos possam pensar, a atitude a surpreendeu positivamente na época.

Reprodução/Instagram André Luiz Frambach e Larissa Manoela

O casal se conhece desde 2019, quando se encontraram durante as gravações do filme "Modo Avião", da Netflix. Na época, a famosa namorava o ator Leo Cidade, e ela e André se tornaram grandes amigos.

Já em 2021, solteiros, os dois tiveram um envolvimento breve entre julho e outubro, mas o romance não vingou naquele momento, e eles decidiram seguir como amigos. Entretanto, após um período afastados, se reencontraram em 2022 e assumiram oficialmente o namoro, que evoluiu para casamento.