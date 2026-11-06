Reprodução/Instagram Esposa de Tim Payne se pronuncia sobre crise financeira no Paraguai.

A crise financeira do Ueno Bank, que teve suas operações suspensas pelo Banco Central do Paraguai na última segunda-feira (2), está afetando diretamente artistas e atletas que vivem no país. Por meio de uma postagem nas redes sociais, a esposa do jogador de futebol neozelandês Tim Payne, Michelle Peters, se pronunciou sobre o assunto e prestou solidariedade às mais de 3 milhões de pessoas que estão sendo prejudicadas por bloqueios bancários.

A fotógrafa, de 32 anos, vive no Paraguai com o marido e o filho deles, Brooklyn, desde julho, quando Tim Payne foi contratado para atuar como lateral-direito do time paraguaio Club Olimpia.

Michelle, que conta com mais de 188 mil seguidores no Instagram, publicou uma mensagem nos Stories em que afirmou ter ficado de coração partido ao ver o vídeo de um homem chorando em frente a um banco.

Ela disse que, como estrangeira que não estava no país há muito tempo, preferia ser cautelosa ao expressar sua opinião. A fotógrafa também lamentou que tantas pessoas vivam na incerteza sobre o dinheiro que trabalharam tanto para ganhar.

Em outra publicação, ela fez um alerta sobre a disseminação de notícias falsas relacionadas ao tema. Na postagem, Michelle afirmou que boatos sobre bancos geram pânico e que saques em massa motivados pelo medo podem prejudicar até mesmo instituições que estejam funcionando normalmente.

Apesar do posicionamento público, a famosa não especificou se sua família sofreu algum prejuízo direto.

A mensagem ganhou destaque devido à grande visibilidade do casal. Payne viralizou durante a Copa do Mundo 2026, quando saiu de 4.700 seguidores para mais de cinco milhões, após uma campanha liderada pelo influenciador argentino Valentín Scarnisi. Ele assinou com o Club Olimpia em julho e, desde então, disputou 10 partidas pela equipe comandada por Pablo Sánchez.

Entenda a crise financeira no Paraguai

O Banco Central do Paraguai anunciou no dia 3 de novembro o início do processo de resolução do Ueno Bank. Segundo o órgão, a decisão foi tomada após a constatação de que o índice de solvência da instituição havia caído para menos da metade do mínimo exigido pelas regras do sistema financeiro. A medida prevê a atuação de interventores para verificar a situação patrimonial do banco e preservar seus ativos.

A principal preocupação passou a ser a devolução dos recursos aos clientes. Os depósitos contam com uma garantia legal de até 228,3 milhões de guaranis por pessoa e por instituição. Nesta quinta-feira (5), o Banco Central informou o início dos pagamentos para um primeiro grupo de clientes, formado por pessoas com até 10 milhões de guaranis depositados, sem dívidas com o banco e com contas habilitadas em outras instituições financeiras. Novas etapas devem ser anunciadas pelas autoridades.

Nesta quinta-feira (5), o Banco Central informou o início dos pagamentos para um primeiro grupo de clientes, formado por pessoas com até 10 milhões de guaranis depositados, sem dívidas com o banco e com contas habilitadas em outras instituições financeiras. Novas etapas devem ser anunciadas pelas autoridades.

A crise do Ueno Bank também extrapolou o setor financeiro e provocou uma turbulência política no Paraguai. O banco administrava centenas de milhões de dólares em recursos públicos, incluindo valores relacionados à previdência, e as relações anteriores do presidente Santiago Peña com o grupo controlador da instituição passaram a ser alvo de questionamentos. A pressão política aumentou nos últimos dias e culminou na renúncia de Peña nesta quinta-feira (5).