Ana Paula Padrão rebateu alguns comentários etaristas após postar várias fotos de biquíni durante uma viagem às praias de água doce do Rio Tapajós, no Pará. Com 60 anos, a comunicadora questionou o fato de mulheres virarem manchete devido à idade e ao machismo.
"Para você que não necessariamente acompanha as discussões sobre etarismo, sobre machismo, principalmente no que se refere a manchetes, quando falam de corpos femininos ou de comportamentos femininos, versus manchetes, aí se referem a comportamentos ou corpos masculinos, é mais ou menos assim: se um homem vai para a praia, ninguém espera que ele vista um blazer; se ele posta fotos dele de sunga, não é mais do que o normal", iniciou.
Ela fez uma reflexão ainda sobre o tema: "Ele está na praia, não está na missa, nem num velório e nem trabalhando, ou seja, ele está adequado ao ambiente. A mulher quer mostrar a forma física, ou, nossa, que coisa impressionante que ela tem essa forma física, dado que ela tem esta idade", disse a apresentadora.
O machismo
Ana Paula aproveitou para falar sobre mulheres mais experientes que namoram parceiros mais novos e o preconceito: "É a mesma coisa que acontece quando uma mulher assume um relacionamento com um homem muitos anos mais jovem. A manchete é: 'Fulana de tal, tantos anos, assume namoro com fulano de tal, tantos anos mais jovem'", pontuou.
Para Ana Paula, os homens sempre foram mais privilegiados nessas questões e tiveram mais "liberdade".
"A gente não está acostumada, como sociedade, com uma mulher que tem relevância e voz depois de uma determinada idade. E o homem sempre teve ampla liberdade para fazer essas escolhas e para tomar essas atitudes publicamente. E isso passa dele uma imagem viril", disse.
Trajetória na televisão
A viagem também acontece em uma nova fase da carreira de Ana Paula, que deixou a televisão aberta no fim de 2024. A jornalista começou sua trajetória na TV Brasília e ganhou projeção nacional após ser contratada pela TV Globo, em 1987. Na emissora, trabalhou como correspondente internacional e comandou o "Jornal da Globo". Depois, passou pelo SBT e pela Record, onde apresentou o "Jornal da Record".
Em 2014, Ana Paula chegou à Band para assumir a apresentação da primeira temporada do "MasterChef Brasil". À frente do reality gastronômico por dez anos, ela participou de todas as versões do programa exibidas no período, incluindo as edições com cozinheiros amadores, profissionais e confeiteiros.
A saída foi anunciada em outubro de 2024, em comum acordo com a emissora, e ocorreu ao término do contrato, em dezembro daquele ano. Na ocasião, a apresentadora explicou que pretendia se dedicar a projetos na área empresarial e da educação, deixando o programa para investir em uma nova etapa profissional.