Reprodução/Instagram/@anapaulapadraooficial Ana Paula Padrão

Ana Paula Padrão rebateu alguns comentários etaristas após postar várias fotos de biquíni durante uma viagem às praias de água doce do Rio Tapajós, no Pará. Com 60 anos, a comunicadora questionou o fato de mulheres virarem manchete devido à idade e ao machismo.

"Para você que não necessariamente acompanha as discussões sobre etarismo, sobre machismo, principalmente no que se refere a manchetes, quando falam de corpos femininos ou de comportamentos femininos, versus manchetes, aí se referem a comportamentos ou corpos masculinos, é mais ou menos assim: se um homem vai para a praia, ninguém espera que ele vista um blazer; se ele posta fotos dele de sunga, não é mais do que o normal", iniciou.

Ela fez uma reflexão ainda sobre o tema: "Ele está na praia, não está na missa, nem num velório e nem trabalhando, ou seja, ele está adequado ao ambiente. A mulher quer mostrar a forma física, ou, nossa, que coisa impressionante que ela tem essa forma física, dado que ela tem esta idade", disse a apresentadora.





O machismo

Ana Paula aproveitou para falar sobre mulheres mais experientes que namoram parceiros mais novos e o preconceito: "É a mesma coisa que acontece quando uma mulher assume um relacionamento com um homem muitos anos mais jovem. A manchete é: 'Fulana de tal, tantos anos, assume namoro com fulano de tal, tantos anos mais jovem'", pontuou.

Para Ana Paula, os homens sempre foram mais privilegiados nessas questões e tiveram mais "liberdade".

"A gente não está acostumada, como sociedade, com uma mulher que tem relevância e voz depois de uma determinada idade. E o homem sempre teve ampla liberdade para fazer essas escolhas e para tomar essas atitudes publicamente. E isso passa dele uma imagem viril", disse.



Trajetória na televisão

A viagem também acontece em uma nova fase da carreira de Ana Paula, que deixou a televisão aberta no fim de 2024. A jornalista começou sua trajetória na TV Brasília e ganhou projeção nacional após ser contratada pela TV Globo, em 1987. Na emissora, trabalhou como correspondente internacional e comandou o "Jornal da Globo". Depois, passou pelo SBT e pela Record, onde apresentou o "Jornal da Record".

Em 2014, Ana Paula chegou à Band para assumir a apresentação da primeira temporada do "MasterChef Brasil". À frente do reality gastronômico por dez anos, ela participou de todas as versões do programa exibidas no período, incluindo as edições com cozinheiros amadores, profissionais e confeiteiros.

A saída foi anunciada em outubro de 2024, em comum acordo com a emissora, e ocorreu ao término do contrato, em dezembro daquele ano. Na ocasião, a apresentadora explicou que pretendia se dedicar a projetos na área empresarial e da educação, deixando o programa para investir em uma nova etapa profissional.