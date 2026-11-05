Zezé Di Camargo, 64 anos, surpreendeu Graciele Lacerda , 46 anos, com um presente luxuoso: uma Mercedes-Benz blindada avaliada em aproximadamente R$ 700 mil. O cantor sertanejo compartilhou o momento nas redes sociais na quarta-feira (4) e chamou atenção ao fazer uma proposta bastante inesperada.
Sem papas na língua, o músico decidiu comentar sobre a possibilidade de aumentar a família com a influenciadora. Tudo isso aconteceu como formar de celebrar o aniversário de Graciele, que completou 46 anos no dia 3 de outubro.
Ao explicar a escolha do veículo, Zezé Di Camargo contou que levou em consideração as necessidades da família e o desejo de proporcionar mais conforto à esposa.
Em uma publicação nas redes sociais, o sertanejo explicou que queria demonstrar carinho mesmo quando precisa ficar longe de casa por conta dos compromissos profissionais. Na declaração, ele afirmou que a felicidade da esposa era mais importante do que o valor do presente.
“O amor não exige presentes, exige presença”, afirmou o cantor. Na sequência, acrescentou que queria vê-la sorrir e sentir sua felicidade com a surpresa.
O automóvel escolhido é blindado e tem capacidade para até sete passageiros. Segundo Zezé, o tamanho do veículo foi pensado para atender melhor à família, especialmente após a chegada de Clara, filha do casal, que nasceu em dezembro de 2024.
Na sequência, ele também comentou que Graciele ainda utilizava um carro menor, comprado por ela própria alguns anos antes. Entretanto, isso vai mudar, já que a morena recebeu um novo veículo.
Zezé faz proposta para ter mais um filho com Graciele?
Além do presente, uma fala do cantor chamou atenção durante a apresentação do carro. Ao comentar a capacidade do veículo e a possibilidade de a família crescer, Zezé brincou: “Podemos fazer mais um filho”.
A declaração levantou comentários sobre a possibilidade de o casal ter outro bebê. Contudo, até o momento, Zezé e Graciele não haviam anunciado uma nova gravidez ou nem mesmo comentaram sobre o fato de estarem tentando engravidar.
Graciele e Zezé oficializaram a união em 2024 e são pais de Clara. O cantor também tem três filhos - Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igo Camargo - de seu relacionamento anterior com Zilu Godói.