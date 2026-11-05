Reprodução/Instagram Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo, 64 anos, surpreendeu Graciele Lacerda , 46 anos, com um presente luxuoso: uma Mercedes-Benz blindada avaliada em aproximadamente R$ 700 mil. O cantor sertanejo compartilhou o momento nas redes sociais na quarta-feira (4) e chamou atenção ao fazer uma proposta bastante inesperada.

Sem papas na língua, o músico decidiu comentar sobre a possibilidade de aumentar a família com a influenciadora. Tudo isso aconteceu como formar de celebrar o aniversário de Graciele, que completou 46 anos no dia 3 de outubro.

Ao explicar a escolha do veículo, Zezé Di Camargo contou que levou em consideração as necessidades da família e o desejo de proporcionar mais conforto à esposa.





Em uma publicação nas redes sociais, o sertanejo explicou que queria demonstrar carinho mesmo quando precisa ficar longe de casa por conta dos compromissos profissionais. Na declaração, ele afirmou que a felicidade da esposa era mais importante do que o valor do presente.

Reprodução/Instagram Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo





“O amor não exige presentes, exige presença”, afirmou o cantor. Na sequência, acrescentou que queria vê-la sorrir e sentir sua felicidade com a surpresa.

O automóvel escolhido é blindado e tem capacidade para até sete passageiros. Segundo Zezé, o tamanho do veículo foi pensado para atender melhor à família, especialmente após a chegada de Clara, filha do casal, que nasceu em dezembro de 2024.

Reprodução/Instagram Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo





Na sequência, ele também comentou que Graciele ainda utilizava um carro menor, comprado por ela própria alguns anos antes. Entretanto, isso vai mudar, já que a morena recebeu um novo veículo.

Zezé faz proposta para ter mais um filho com Graciele?

Além do presente, uma fala do cantor chamou atenção durante a apresentação do carro. Ao comentar a capacidade do veículo e a possibilidade de a família crescer, Zezé brincou: “Podemos fazer mais um filho”.

Reprodução/Instagra/gracielelacerdaoficial Graciele Lacerda ao lado de sua filha, Clara





A declaração levantou comentários sobre a possibilidade de o casal ter outro bebê. Contudo, até o momento, Zezé e Graciele não haviam anunciado uma nova gravidez ou nem mesmo comentaram sobre o fato de estarem tentando engravidar.

Graciele e Zezé oficializaram a união em 2024 e são pais de Clara. O cantor também tem três filhos - Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igo Camargo - de seu relacionamento anterior com Zilu Godói.



